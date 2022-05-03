Bayramı bayram yapan şeyler

KARGALAR kahvaltısını etmeden kapıyı çalan misafirler yüzünden eliniz ayağınıza dolaşır. Saç baş birbirine girmiş halde kapıyı açarsınız.

BAYRAMLAŞMAYA gidilen evde istenmeyen kişilerle karşılaşmak bu kaosun olmazsa olmazıdır. Kalkıp gitsen ev sahibine ayıp, gidemezsen kendine yazık.

TAM kapıdan içeri girerken cart diye kaçan ince çorap, nice gelini kaynanasına karşı mağlup eder.

EVDEN çıkarken hiçbir şekilde kendini belli etmeyen yırtık çorap, tam misafirlere "Merhaba" derken piste çıkar.

SAĞ baştan başlayan ve sonu gelmeyen "Siz nasılsınızlar karşı atakla "Çok şükür, siz nasılsınız?" şeklinde sonsuza kadar devam eder.

KİMLE tokalaşıp kimle öpüşeceğini bilemezsin o karışıklıkta. Hızlı hamleler bazen anlık aşk öpüşmesine dönüverir.

KOLONYA dökme zamanlaması çok önemlidir.

Misafire hemen kolonya vermek biraz ayıptır; zamanlamayı ayarlayamazsanız evdeki bireylerden kaş göz yersiniz.

ÇEŞİT çeşit çikolatanın içinden hangisini seçeceğini bilemeyen bireyin karşısında yaklaşık 3 dakika bekleme süresi geçer.

BAYRAMLAŞMAYA gelen misafirlere kahve yapma düşüncesi insanı ikileme düşürür. İçerlerse daha çok otururlar, içmezlerse arkadan konuşabilirler.

İNSANIN ruhunu bedeninden ayıran bayram temizliği sırasında gözden kaçan ufak bir toz kütlesi, sadece misafirler gelince ortaya çıkar.

ÖZENE bezene alınan bayramlık ayakkabıları giymek bir mesele, misafirlikte çıkartmak ayrı meseledir.

Yepyeni ayakkabınızı kimsesiz ayakkabılar mezarlığına terk edersiniz bir süre.

ÜST üste gelen misafirler yüzünden evdeki çay bardağı yetmez. Birinin çayı bitince hemen bardağı musluğa tutup öbürüne çay koyarsınız.

SABAHIN ilk saatlerinde yemeye başlanılan tatlı daha kana karışmadan üstüne bi daha tatlı ikram ederler, ayıp olmasın diye komaya giremezsiniz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2015 yılında 10 yıldır kayıp olan Çinli bir kadın bir internet kafede oyun oynarken bulunmuştu.

TESPİTLİ YORUM

@onderseren Annemin imkanı olsa bayram temizliği olarak şöyle Edirne'den suyu salacak Iğdır'a kadar paspas yapacak. Arada sınır kapılarını açıp havalandıracak. Ağrı Dağının zirvesine de süpürge falan tutup örümcek ağlarını alır.

NE KADAR OLDU?

Nevşehir'de, Tofaş'ın araba modelleri olan Doğan, Kartal ve Şahin'i 3 oğluna isim olarak veren baba, Tofaş'tan araba isteyeli 16 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ŞU an bir aylık hamileyim. Çocuğumuzun bana benzemesi için sürekli aynaya bakıyorum, gamzeli olması için ayva çalıyorum... Sonra ben de kendime inanamıyorum, içimden bu kadar büyük bir kocakarı çıkacağını tahmin bile edemezdim.

BIR alkış da yaptığımız kaza sonrası polisin "İki günlük ehliyetle trafiğe mi çıkıyosun lan!" sorusuna "Ehliyet iki günlük de ben iki senedir araba kullanıyorum." diyerek ceza yememize sebep olan kardeşime gelsin.