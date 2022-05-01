Sevgilinin öküzü

KADINI da erkeği de çekilmez olan sevgilidir. Akıllı insanlar bunlardan edinmezler.

Cinsiyetinin mevzubahis sıfatı, isim olarak haiz bulunan hayvandan yola çıkılarak, yalnızca erkek olabileceği konusunda yaygın bir inanç var olmakla beraber, bu inanç köküne kadar yanlıştır.

- Aşkımm, bak sana atkı ördüm. En sevdiğin renk. 3 gecedir uyumuyorum, sana yetiştireyim diye.

- Bu ne lan bu ne???

- ???

- Bi tane ilmik atlamışın lan arada!!!

Böyle denir mi?

Denmez tabi ayıp.

Kadın olanlarından şöyle diyenleri vardır:

- İş çıkışı beni sen alma, bu yaşa geldin zaten araban da yok, arkadaşlarıma rezil oluyorum...

Fakat; sevgi açlığı çeken, sevgiyi ve sevmeyi öğrenememiş bünyeler, çok sevgi gösterilince öküzleşir. "Bu benim tanıdığım kadın ya da adam olamaz" dedirtirler.

Çünkü; o kendi tanıdığı kadın ya da adam bile olmaktan uzaktır, sevilince. Kuzu gibi uysal nasıl çekilmiyorsa; öküz olan da çekilmez. Bilmenizde fayda vardır ki; onun kişiliği bu, böyle sevgisini filan çok gösteremiyor dediğiniz kadını ya da adamı kısa süre içinde birilerine yana yakıla ilan-ı aşk ederken görebilir, onun peşinde nasıl perişan olduğunu inanamaz gözlerle izleyebilirsiniz. Kendinizi kandırmayın, öküz sevgili yoktur, sev(e)meyen insan vardır.

Ben şahsen hiçbir öküzün trene kırıcı gözlerle bakıp, ters ters möğlediğini görmedim.

Erkek olanları, güzel kızlar tarafından itinayla seçip bulunur ve sevgili kadrosuna alınırlar.

Sonra öküzlükleri ortaya çıkınca da kızlar bu öküzle yaşadıklarını çevrelerindekilerine anlatıp dururlar. Yok, benim hayvan şöyle yaptı, benim öküzüm böyle dedi diye...

Yahu adamın tabiyatı taa en başta belli oluyor, ne tür bir yapısı olduğu, sen bunu çevrendeki kızlara sorarsan kızlarda senin gibi baktığı için anlamayabilir ama sor bir erkek arkadaşına bu nasıl biridir diye, takılsın 2 gün sağda solda, sonra gelip döksün adamın seceresini...

Yapmazsan bunu, o öküz sana haketmediğin şekilde davranır da, abartıp, kendinde sana sövme yetkisi bile bulur, o derece. Göz var nizam var yapmayın kızlar...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Çin Seddi, Çin'in hükmü en kısa süren (15 yıl) ailesi Qin tarafından inşa edilmiştir.



TESPİTLİ YORUM

Evde yalnızken mutfaktan ses gelince "Hey! Hoyt!

Alooo!" falan diye bağırıyorsunuz ya, bir cevap gelse altınıza edersiniz yemin ediyorum.



NE KADAR OLDU?

Doktoru "2 seneden fazla yaşamazsın" deyince bütün servetini yiyen Amerikalı iş adamı, 2 senede ölmeyince önce dilencilik yapıp sonra doktorunu dava edeli 90 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

ASANSÖRDE karşılaştığımızda bana ilan-ı aşk ettin. "Böyle bir şeyi nasıl söylersiniz, komşuyuz biz!" dedim.

2 ay içinde apar topar evi satıp, taşınıp gittiniz. Ben, "Utandı heralde, duramadı buralarda." diye düşünürken ne diye beni arayıp "Artık komşu değiliz, şimdi ne diyorsun?" diye soruyorsun ki be adam?