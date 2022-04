Öğrenci tipleri

1. "SENDE şu dersin notu var mı?" diye sorduğunda olmasına rağmen yok diyen öğrenci.

2. BULUNDUĞU sınıfı sevmediğini söyleyerek sürekli ilgi odağı olmaya çalışan öğrenci...

3. BÜTÜN öğrenim hayatı uyuyarak geçmesine rağmen dersleri geçen öğrenci...

4. SORUNUN cevabını hiçbir zaman bilmediği halde el kaldıran öğrenci...

5. AİLESİNİN kontrolcü tavrı dolayısıyla ot gibi yaşayan öğrenci...

6. SAATLERCE çalışmasına rağmen bir türlü yeterli notu alamadığına inanan öğrenci...

7. AŞIRI güçlü ve aynı zamanda duyarlılığı sıfır olan öğrenci.

8. UYUDUKLARI yataklar hariç her anı beraber geçiren kız öğrenciler...

9. HER dönem sonunda hocalardan not dilenen öğrenci.

10. SINAVININ çok kötü geçtiğini söyleyen ancak en iyi notlardan birini alan öğrenci.

11. DERS çalışmak için arkadaşıyla buluşup asla ders çalışamayan öğrenci...

12. AKLINDAKİ tek şey eğlenmek ve muziplik olan öğrenci.

13. KOPYA çekmeyi öğrenciliğin doğal akışı içinde sayan öğrenci...

14. DERSE her defasında geç kalıp kapıda sempatikçe bekleyen öğrenci...

15. DİKKATLE dinlemesine rağmen her defasında yanındakine bir şeyler soran öğrenci.

16. EN iyi niyetli hocaları bile şikayet eden nefret dolu öğrenci.

17. KİMSENİN yaklaşmak istemediği bunalımlı, atarlı, giderli öğrenci...

18. SERSERİLIKTEN geri durmayan ama disipline sevk edilince böyle nefes alan öğrenci...

19. SABAHIN ilk saatinde öğlen ne yiyeceklerini planlayan öğrenci...

20. SINIFTAKİ bütün kızların kendine hasta olduğunu düşünen zavallı öğrenci...

21. ZAMANINDA çok görüp geçirmiş güçlü kız öğrenci...

22. HER zaman birileriyle yarış halinde olmayı hayat felsefesi haline getirmiş öğrenci.

23. HER zaman dalga geçebilecek bir şeyler bulabilen öğrenci...

24. GÖRENLERİN ailesine sabır dilediği hareketlerine anlam verilemeyen öğrenci...

25. SOĞUK espriler ve kötü kelime şakalarının mimarı olan öğrenci...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Avusturya'da ve Almanya'da hapishaneden kaçmaya teşebbüs etmek yasa dışı değil. Bunu temel bir insan iç güdüsü olarak görüyorlar, bu yüzden de kimseyi cezalandırmıyorlar.

TESPİTLİ YORUM

Sevgilisinden ayrılan bir Japon ne şanssızdır lan, unutabilmesine imkan yok! Nereye baksa aynı yüz, kime baksa aynı gözler.

NE KADAR OLDU?

Avcılar'da silah çekerek intihar edeceğini söyleyen genci 3 saat konuşup ikna edemeyen vatandaşlar, gence tabut fırlatalı 10 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Gittiğimiz bir aile yakınının nikah töreninde, babamla yan yana oturuyoruz.

Bir müddet sonra ışıklar söndü, müzik eşliğinde damat ve gelin salona girdi. Slow bir parça eşliğinde damat gelinin duvağını kaldırdı ve alnından öptü ve dans etmeye başladılar.

Çok duygulandım, ikisinin de gözlerinin içi gülüyordu ve bir ara babama baktım, o da tebessüm ederek bana baktı ve beni şok eden cümleyi kurdu.

"Ne ses sistemi ama... Güm güm vuruyor valla!" Hey babam ya... Seni çok seviyorum!