Çocukken nefret ettiklerimiz

ERKEN yatmak zorunda olmak.

MAKAS alırken yanağınızı koparan insanlar.

'ANNENİ mi yoksa babanı mı daha çok seviyorsun?' sorusu tam bir kabustur.

MİSAFİRLİĞE gidilen evin sevilmeyen çocuğuyla arkadaşlık etmek, oyun oynamak.

ANNE-babanın sokağa çıkmaya izin vermemesi.

BAKKALA gönderilmek.

MİSAFİRLERİN yanında oturduğunuzda ebeveynlerin "Odana git, laf dinleme" komutu.

ARKADAŞLARINIZLA sokakta oynarken ve daha oyuna doymamışken eve çağrılmak.

ANNENİN pazara götürüp karpuz taşıtması. O nasıl bi işkencedir, bir taraftan güneş diğer taraftan naylon poşetin elde bıraktığı iz...

HEP kıskanılan küçük kardeş.

İŞTAH açıcı şurubu içmek zorunda olmak.

BUNU genellikle 80'li yıllardaki çocuklar bilir. Pazar günleri TV'de çıkan senfoni orkestrası konseri.

ÖĞRETMENİN ödevleri kontrol etmesi.

BAYRAMLIK vermeyen akrabalar.

BÜYÜYÜNCE ne olucan yavrum? (Ne bilim lan hele bi büyüyüm derdim içimden)

SEN anlamazsın repliğini duymak.

TELEVİZYONDAKİ haberlerden.

ZORLA berbere götürülmek.

ZORLA aşı yapılmak.

DEFTERLERİN sol tarafındaki sayfalara yazmak.

DEFTER kenarlarının her seferinde buruşmamasını başaramamak.

Acı verir, beceriksizliğimize dem vurur.

ANAOKULUNDA yemeklerden sonra zorunlu olan öğle uykusu... Oysa şimdi iş yerimde böyle bir uygulama olması için tüm oyuncaklarımı verebilirim.

PAZAR geceleri ve pazartesi sabahları. Yarın yine okul var stresi ve yine mi okul hayıflanmaları...

BAKKALA gittiğimizde para üstünün artmaması. Buruk bir şekilde çikolata reyonlarını izlemek.

ISPANAK, kereviz, bamya, imambayıldı gibi yemek ve süt, haşlama gibi içecekler.

EVİNİN önünde oyun oynatmayıp, sürekli topunuzu kesen teyzeler ve amcalar.

SÜREKLİ küçüklüğünüzü yüzünüze vurup, sizi ortamdan dışlayan sevimsiz büyükler...

HER şeyden önce küçük olmaktan nefret ederdik.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Ludwig van Beethoven, sağır olduğu için çaldığı eserleri duymanın yeni bir yolunu buldu.

Hayatının son 10 yılında tamamen sağır olan Beethoven, piyano çalmaya ve müziğinin sesini duymaya devam etmek için piyanoya küçük bir çubuk takıyor ve çalarken onu ısırarak titreşimleri hissediyordu.



TESPİTLİ YORUM

@solarykinstaa Kızları kendinize aşık ettirecek sihirli kelimeler;

- Uykucu - Güzellik:) - Minnoş -Cimcime -Cadı - Cadaloz :)) - Kücük hanım - Şirine kullanın ve arkanıza yaslanıp kelimelerin büyüsüne tanık olun...



NE KADAR OLDU?

Balatacı Necip lakaplı vatandaş, İsraili boykot için bankadan kredi çekerek 1 kamyon Coca Cola alıp ve bunları dökerek İsrail'i zarara uğrattığını düşüneli 8 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

KESİM sonrası muayenede koyunlarının ciğerlerinde görülen oluşumların, kanser olabileceği ihtimalini veteriner hekimden öğrendiğinde çobanın yorumunu; "İyi de ben bunları hiç tütün tarlasında otlatmadım ki!" Alkışa değer buluyorum...