Titizlik

TİTİZLENME kavramı oldukça geniş bir olgu. Herkesin kendisine göre titizlendiği konular vardır, bu konularda eleştirilmek de istemezler. Yerine göre sağlığı koruma açısından olsun, plan program yapma açısından olsun herkesin az çok dikkat etmesi gereken de şeylerdir. Kimisi çok felaket derecede umursamazdır bu konularda, onlar genelde sevilmeyen insan olur çıkarlar bir süre sonra.

Titiz olan kişi eğer erkekse ve titizliği ayarındaysa kadının baş tacı, dozu kaçmışsa adeta kaynana olurlar. Yere düşen bir adet saç teli için, tüm evi en baştan temizleyenleri vardır bunların, her saç teli düşüşünde ev en başından temizleneceği için sürekli başa sarar, ellerinde elektrikli süpürgeyle, zebani gibi gezinirler, kabus olurlar. Zaten er kişiler ya pasaklı ya aşırı titiz olup, genelde ortayı bir türlü bulamazlar. Halbuki bu aşırı titizler, titizliğin bir kısmını diğer pasaklı hem cinslerine verseler, kadınlar hiç birine "Çoraplarını kirli sepetine at", "Klozet kapağına tuvalet yapma len" tadında fırçalar atmaz, gül gibi geçinir gideriz.

Özellikle başkasında yatılı kalmaya giden titiz insanda baş gösterir bu gerginlik.

Titiz insan ister ki yatacağı yatağa serilecek çarşaf, kullanacağı yastığa takılacak kılıf, şayet hava soğuk ise üzerine örteceği battaniyenin veyahut yorganın geçirileceği nevresim temiz olsun.

Ağzı değecek o yastık kılıfına eğer ki temiz olmazsa yastık kılıfı kafasının yastığa değdiği ilk andan itibaren huylanmaya başlayacaktır.

Aslında bunu en çok annelerde görüyoruz. Temizlik hastası bir anneye sahipseniz işiniz çok zordur. Dünyanın en çekilmez şeyidir. Bizim evde var, ordan biliyorum. Hayatı yaşanılmaz kılar. Ayağını kaldır orası kalmış, bu odanın hali ne, toplasana şuraları biraz, bak benim canım çıktı bik bik bik....

Böyle bir annenin çocuğuysanız yaş ilerledikçe psikolojik sorunlar yaratan bir durumdur. En büyük hayalinizin hiçbir zaman yıkanmak zorunda olmamak ve bir mağarada yaşamak olduğu çocukluk yıllarından sonra kendinizi bir anda annenizin bir önceki sürümü olarak bulabilirsiniz. Bir zamanlar içerisinde yaşamak istediğiniz dağınıklık 3 saniye bile katlanamayacağınız bir şeye dönüşmüştür, evinize kalmaya gelen arkadaşlarınıza hunharca davranmaya başlamışsınızdır, annenizin küçük bir versiyonusunuzdur artık.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky'de yaşayan ve Gravity Diagnostics'te bir laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 29 yaşındaki Kevin Berling, çalıştığı şirketin kendisi için düzenlediği doğum günü partisinin ardından panik atak geçirdiği gerekçesiyle şirkete 450 bin dolarlık bir tazminat davası açtı.



TESPİTLİ YORUM

Eve hırsız girip, odamın dağınıklığını görse zaten biri benden önce davranmış der ve giderdi...



NE KADAR OLDU?

Endonezya'da polis ele geçirdiği 3 ton esrarı meydanda yakınca kasabalılar kafayı bulalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@Gorkemyaz8 Trendeyim.

Kavga çıktı. Abi İstanbul'dan Ankara'ya gelirken uyuyakalmış.

Ankara'dan bizimle birlikte İstanbul'a dönerken uyandı. Lan belki öldüm niye uyandırmadınız diye bağırıyor asdfghhjjjjj.