Doğrucu Davutlar

AKLINIZDAN geçenleri söylerken düzeltme ihtiyacı hissetmezsiniz, ne düşünüyorsanız o!

ÇOCUKLUKTAN beri "doğruları söylemenin en iyi yol" olduğunu öğrendiniz.

YASLANILACAK bir omuz değilsiniz, çünkü "aman arkadaşım üzülmesin" diye doğruları söylemekten çekinmezsiniz.

ARKADAŞLARINIZ "Nasıl görünüyorum?", "Bu yakıştı mı?" gibi soruların gerçek cevaplarına hazır değilse size bu tür sorular sormazlar.

YALAN söylemek yerine susmayı tercih edersiniz ama sessizliğinizden bile ne demek istemediğiniz kolayca anlaşılır.

ÖYLE ki, yüzünüz içinizde tuttuklarınızın bir aynasıdır, kelimeleriniz çoğu zaman mimiklerinizden dökülür adeta.

ANCAK arkadaşlarınızı, ailenizi, çevrenizdekileri sizin bir şeyi beğenmeniz kadar mutlu eden başka bir şey olamaz, çünkü bilirler ki kesinlikle gerçektir.

"DOST acı söyler" sözü akla geldikçe insanlar sizin gerçek dostları olduğunuzu düşünür, sizi hayatlarından asla çıkaramazlar.

SİZ her insanın hayatında mutlaka olması gereken birisinizdir, çünkü insanların doğruları duymaya her zaman ihtiyacı vardır.

ÇOĞU zaman manyak vb. sıfatları alsanız da bu sizi yolunuzdan çevirmez.

HERKESTEN sizin gibi olmasını beklediğiniz içindir ki sosyal hayatınız, ilişkileriniz, vs. bir hayli zorlu ve yıpratıcıdır.

"HAYIR" demesini bilen, mazeret üretmeksizin doğruları olduğu gibi söyleyen biri olmanızdan dolayı yapmak istemediğiniz hiçbir şeyi yapmak zorunda kalmazsınız.

VE ne güzeldir ki insanlar sizi öyle tanıdığı için ısrar etmez, sorgulamaz, yormaz.

HER koşulda doğruları söylemenizi patavatsızlık olarak görenlere kulak asmazsınız, bu onların problemi.

HATTA bu yönünüzü "kibir, küstahlık, vs." görenler dahi olur.

ANCAK doğruları söylemenin, kendinizi olduğu gibi kabul edip sevmenin, insanların sizin hakkınızdaki yalan yanlış yargılarına kafayı takmanın sizi küstah biri yapmadığını bilirsiniz.

ANCAK yine de, bazen kendinizi frenlemeniz gereken anlar olabilir…

LÜZUMSUZ BiLGiLER

İLK aşırı hız cezası 1902'de yani pek çok arabanın en fazla saatte 75 kilometreye çıkabildiği zamanda kesilmiştir.

NE KADAR OLDU?

Trabzon'da bir çift, sürekli alışveriş yaptıkları marketin adından etkilenerek kızlarına "GİMA" ismini koyalı 24 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Telefonlarıma cevap vermiyor, çünkü ay sonunda yüklü bir fatura ile karşılaşmamı istemiyor. Beni düşünüyor, çünkü bana aşık.

ALKIŞLIYORUM

İKİ gün önce bebeğimizin cinsiyetini öğrendik ve sevgili babası oğlunu doğuştan fanatik yapma kararı aldığını, bu nedenle de beni bugün stada maça götüreceğini söyledi. Evet gittim, güzelce oturarak maçımı izledim. Ama kocamın çıkarken bir anda ortaya attığı parlak fikrine dayanamayıp, "Çüş" diye cevap verdim. Statta doğursam ne harika olurmuş!