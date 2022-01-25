Komik hırsızlıklar-2

DÖRT kadın soyguncu, bankadan 60 bin lira çaldı:

Erzincan'da bir banka şubesinde gişedeki görevlilerin dalgınlığından yararlanan 4 soyguncu kadın, 60 bin TL değerinde döviz çalarak kayıplara karıştı.

POSTA treninin önünü kesen New Orleans'lı bir kovboy, içerideki 12 bin 568 yılbaşı kartını çalarak kaçtı.

ÜZERİNDE kadınların giydiği türden bir tayt bulunan John Smith, hırsızlık yapmak amacıyla bir bankaya girdi.

Fakat güvenlik görevlileri dahil içerideki herkes gülmeye başladı. Smith bu sırada kasaya yaklaşıp 10 bin doları almayı başarsa da, polisler bu komik adamı hemen yakaladı.

ABD'Lİ bir tutuklu, tam idam edileceği sırada elektrikli sandalyeyle bağlı olduğu halde kaçmaya çalıştı. Daha hapishane kapısında yakalanan adam, "Meksika'ya kaçıp elektrikli sandalyeyi satmayı düşündüğünü" söyledi.

RUSYA'NIN Arkhangelsk kentinde yaşayan bir grup çingene, hayvanat bahçesinden bir fil çaldı. Fakat satmayı beceremedikleri için, fili yeniden hayvanat bahçesine geri götürmek zorunda kaldılar.

PARAYA sıkışan iki acemi hırsız, New York'ta bir bankaya girip, güvenlik görevlilerinin silahlarına el koyar. Fakat bankayı soymak yerine, güvenlik görevlilerinin cebindeki parayı çalarlar.

BİR hırsız, yalnız yaşayan yaşlı bir Rus kadının evine girip, sadece ev sahibinin bir dergiden kesip duvarına astığı ünlü Mona Lisa tablosunu götürür.

ATLANTIC City'deki bir kumarhaneye giren adam, önce bir çanta dolusu jeton çalar.

Sonra da bu jetonlarla kumar oynamaya başlar. Polis kısa sürede olay mahalline ulaşır.

Ama hırsız jetonların yarısını çoktan kumar makinelerinde kaybetmiştir.

BİR Rus komutan, emrindeki üç askere karargah binasının yanındaki büfeden bira çalmalarını emreder.

ZİYNET eşyası çalıp kümese saklandılar!:

Alpaslan Mahallesi'nde yaşayan Ebubekir Y.'ye ait eve gece saatlerinde pencereden girdikleri belirlenen 3 kişi, evdeki değerli eşyaları alarak kaçmak istedi. Bu sırada, salondan gelen sesler üzerine uyanan ev sahibi Yıldız, bu kişilerle karşı karşıya geldi.

Zanlılar, ev sahibini karşılarında görünce, çaldıkları ziynet eşyası ve parayla girdikleri pencereden atlayarak kaçtı.

SEKİZİNCİ

Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın Sarıyer Büyükdere'deki 24 saat polis tarafından korunan villası, 3 Ekim 2009'da soyulmuştu.

Villada bulunan ve 350 bin liralık değerli eşyaları çaldıkları iddia edilen Mete Sarı (27), Sercan Güneş (21) ve Kutbettin Karataş (35) kısa sürede yakalanarak cezaevine konmuş, 75 gün hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Christopher Nolan, Interstellar'daki çiftlik sahneleri için bilgisayar efekti kullanmak istemiyordu ve 500 dönüm mısır ekti.

Çekimlerden sonra da mısırları satıp filmin bütçesine katkı sağladı.



NE KADAR OLDU?

ABD silahlı kuvvetleri, sesten 20 kat hızlı insansız hava aracını fırlattıktan sonra hava aracını kaybedeli 12 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

Çok dengeli ve istikrarlı adamımdır.

Sabahları uyanıp gözlerimi açtığımda istediğim ilk ve tek şey, yeniden kapamak oluyor.



ALKIŞLIYORUM

KÖPEĞE çarpmamak için kaldırıma çıkan hayvansever şöförümüz, tamponu yerde görünce köpeği kovalamaya başladı. Çok merak ettim, yakalasaydı ne yapacaktı acaba?