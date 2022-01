Platonik aşk

PLATONİK aşık olmak;

FBI ajanı olmak demektir, gölge avcısı olmak demektir, aşkı için savaşan bir ninja olmak demektir.

Daha yakından bakalım.

CSI: Platonik Aşk.

HER gün düzenli olarak sosyal medya hesaplarını kontrol etmek. 7 sülalesini bilmek hatta onları kontrol etmek. Fotoğraflarını beğenen karşı cinsleri teker teker tespit etmek.

İşe giriş çıkış saatlerini ezbere bilmek...

Sevdiceğinize güzel/yakışıklı görünmeye çalışmak.

NEDENSE kuaför daha çok ziyaret edilir, aynaya daha fazla bakılır, dolabın önünde saatlerce oturulur.

Durup onu izlemek.

ÖYLESİNE muhabbet ederken birden kilitli kalırsınız ya, ama o size baktığında bakışlarınızı kaçırırsınız.

Sizin için dünyanın en mükemmel insanı o'dur.

İSTERSE dünyanın en çirkini olsun. Kalbine aşık olan bir insan için tabi ki de dünyanın en güzeli/yakışıklısı o'dur.

Her hareketinden anlam çıkarmaya çalışmak.

HMM bana baktı, acaba o da seviyor mudur?

Hmm...

Hmm...

Hmm...

Her yanınızdan geçtiğinde arkadaşlarınızın "OOooooooOOOoo" diye haykırmaları.

Onunla konuşan her karşı cinse düşman olmak.

Tek bir gülümsemesinin bile gününüzü güzelleştirebilmesi.

Aşk şarkıları, aşk şarkıları...

MÜZİK zevkiniz bile değişir.

Ama hayat kısa!

Seviyorsan git konuş abi.

HAYAT karşıdan bir şeyler beklemek için çok kısa. Gidin ve bu gün sevdiğinizi söyleyin.

Hayatınızı yaşayın...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Sebastian ismi Latince'de "Sebastia şehrinden olan" anlamına gelmektedir.

O dönemin Sebastia adlı şehri ise günümüzde Sivas olarak bilinir.

Yani Sebastian, Sivaslı demektir.



NE KADAR OLDU?

İtalya'da başına kurşun isabet eden genç adam kaldırıldığı hastanede hapşırınca kurşun burun deliğinden çıkalı 15 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

FİŞİ prize tek seferde sokan insanların, bu dünyaya ait olmadıklarını tespit ettik.



ALKIŞLIYORUM

Altmış metrekarelik kiralık evinde geçirilen yirmi beş yıldan sonra, neredeyse üç katı büyüklüğünde kendi evimize taşındığımızı duyan arkadaşımın yorumu:

Koridora tabela koyun, kaybolursunuz.

JAPON gelin içerideyken nasılsa Türkçe bilmiyor diye gaz çıkaran ablam bir alkışı hak etmiyor mu ama?