Tüylerinizi diken diken eden taksici cümlesi

Değişim saati, arabayı bırakacağım.

NE zaman durdursan değişim saatindedir. Asla vakti yoktur. Hatta önce gideceğin yeri sorar; üstüne "Kardeş değişim saatindeyim" patlatır. 40 dakikadır taksi beklemen anlamsızlaşır, dünyayı başına yıkar.

Bu saatte şu trafiğe soktun bizi.

İŞ çıkışı yağmura yakalandın diyelim; sıçan gibi olmuş kıyafetinle çevirdiğin taksici hem seni reddetmez hem de bu esnada durmadan şikayet eder. Sanki hayatında ilk kez şehir trafiğine çıkmışçasına saydırır da saydırır.

Helal et hemşerim.

NEREDEYSE maaşın hepsini helal et diyecek taksicidir kendisi. 24 lira tutan taksimetreye 30 lira vermişsindir; hemen yapıştırır "Helal et kardeş." Oldu, istersen evi de üstüne yapalım.

Memleket nere?

İŞTE o meşhur soru.

"Memleket neresi kardeş?" ile başlayacak derin bir sohbeti amaçlayan taksicimiz, her şeyi çözecek o mühim soruyu sormuştur. Bundan sonrası bacanağının amcasının köyüne kadar uzanır.

Kısa mesafe alamam.

BUNLAR neredeyse ekolleşmiş bir gruptur.

Kısa mesafeye tamamen karşı, cebinde 5 kuruş olmasa dahi kısa mesafeyi azimle reddederler. Diğer taksicilerin de eleştiri okları bunların üzerindedir.

Yalnız bende de bozuk yok.

ASLA bozuğu olmayan taksiciye rastladıysan yandın. Bozuk para taşımak senin görevinmiş gibi davranır; üstüne bir de azarlar. 15 dakikalık yolda dünyaya geldiğine pişman olursun.

Şuradan 2 dakika benzin doldursam?

ZATEN senin cevabını dinlemeyecek bu taksici modeli, benzinini her türlü dolduracak ve en az 15 dakikalık bir zaman kaybının sebebi olacak.

Allah hepinize sabır versin.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

KORELİLER'DE bir gen mutasyonu olduğu için terleri kokmuyomuş.

O yüzden deodorant kullanımı satışı falan da pek yaygın değilmiş.



NE KADAR OLDU?

Kocaeli'de yerel bir televizyon kanalındaki programa "örnek genç" olarak konuk edilen genç uyuşturucu satarken yakalanalı 9 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

@SanliMahir ARKADAŞ

Instagram'da Rio'dan fotoğraflar atmış, hanım da "Ne iş yapıyor ki oralara gidebiliyor?" diye sordu.

"Bekar" dedim...

Şu an evde sessizlik hakim.



ALKIŞLIYORUM

@katesingallat TOST makinesine ekmek atmıştım, unutmuşum 10 dakika sonra aklıma geldi koştura koştura mutfağa gittim. Neyse ki makineyi çalıştırmayı da unutmuşum.