Lafı oturtma sanatı

BAZEN öyle bir an gelir ki ağzınız dolar, bir şey diyemezsiniz. Ağzınızın ucunda küfür tanecikleri birleşerek cedde cüdde asvalt şeklinde çıkacaktır. Küfür etmenize gerek yok, öyle bir laf söyleyin ki arkadan siz bile "Vaaavvvvv" efektini duyun. Bunu yaparken dikkat edin. Sakin olun, topun size gelmesini bekleyin, bakın kaleye, şutt ve gooll olsun.

İşte bazı örnekler:

MESELA biriyle tartışıyorsunuz. Karşınızdaki size "Boş konuşma" derse vereceğiniz cevap hazır: Adamına göre konuşuyorum...

KARŞINIZDAKİ ile tartışıyorsunuz sizi dinlemiyorsa: Beyin nakli yaptırdın sanırım, beyin yerine ne koydularsa artık.

TARTIŞMA anında insan evladının kilo damarını kullanın.

- Zayıfladın mı?

- (Bir an duraksar kendine bakar) Gerçekten mi?

- Evet ama karakter olarak.

YİNE kilodan girin bence işe yarıyor:

-Kilo mu aldın sen?

Kadınsa kaç uzaklaş!

YİNE bir tartışma anında karşınızdaki bağırıp çağırıyorsa sakinliğinizi koruyun, siniri yatışsın ve şu cümleyle can evinden vurun:

Keşke tartışabileceğimiz kadar aklın olsaydı.

KARŞINIZDAKİ kadın ve konu kadının harcamaları ise erkeksen en güzel cevap: Makyaj paranızı bize verin, biz içki içelim.

Vallahi o zaman daha güzel görünüyorsunuz...

ORTAMDA arkadaşınızın yaptığı 'Bir daha yapmayacağım' dediği şeye sinirlenirseniz, "Bazıları vücudunun su ihtiyacını tükürdüğünü yalayarak karşılıyor maalesef ki" deyin.

ISRARLA sizi rahatsız eden bir erkek varsa:

Benden sana kapı olmaz.

Git başka yerde havla.

KAVGA sırasında en güzellerinden biri: Canım sendeki beyni kuşa taksak geri geri uçar.

HATA yapan birine karşı: İnsan bir özür diler di mi? Pardon insanlar diler!

Allah size böyle laf sokacak tartışma çıkarmasın derim yine de. Ben işin mizahındayım.

Hee bu lafı sokulacak kişi de ben olmayayım.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

GANA'DA boşanmak için mahkemeye gidiyorsanız, geleneklere göre evlendiğiniz günkü gibi giyinmek zorundasınız.



NE KADAR OLDU?

Var Mısın Yok Musun'u izlerken "500 bin TL çıkarsa pencereden atlarım" diyen adam 500 bin TL çıkınca ikinci kattan atlayalı 12 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

@mdaltinisik TARİHE NOT: Bugün, Türkiye'de, bir göz polikliniğine randevu alarak, "Soğan doğrarken gözüm yanıyor" şikayeti ile bir hasta geldi.



ALKIŞLIYORUM

@hoefordanny ANNEME iki gündür Marvel filmleri izletiyorum, bana dedi ki:

- Bunlar neden gittikleri her yerde kavga ediyorlar?

İnsan gibi konuşup anlaşamıyorlar mı?...

İşte koskoca Marvel evrenini tek seferde bitiren o cümle.