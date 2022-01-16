En yaygın şifreler

NORDPASS tarafından her sene yayınlanan "En Yaygın Şifreler" raporuna göre, en çok kullanılan şifrelerin başında '123456' geliyor. Genel olarak rakamlardan oluşan en çok kullanılan şifreler arasında, Türkiye'de ise 7. sırada 'sanane' kelimesi yer alıyor.



ŞİFRE: 123456

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 103 milyon 170 bin 552

ŞİFRE: 123456789

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 46 milyon 27 bin 530

ŞİFRE: 12345

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 32 milyon 955 bin 431

ŞİFRE: QWERTY

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 22 milyon 317 bin 280

ŞİFRE: PASSWORD

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 20 milyon 958 bin 297

ŞİFRE: 12345678

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 14 milyon 745 bin 771

ŞİFRE: 111111

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 13 milyon 354 bin 149

ŞİFRE: 123123

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 10 milyor 244bin 398

ŞİFRE: 1234567890

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 9 milyon 646 bn 621

Şifre: 1234567 Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 9 milyon 396 bin 813

TÜRKİYE'DE EN YAYGIN KULLANILAN 10 ŞİFRE

ŞİFRE: 123456

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 1 milyon 461 bin 585

ŞİFRE: 123456789

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 837 bin 048

ŞİFRE: 12345

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 299 bin 343

ŞİFRE: PASSWORD

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında.

Kullanıcı sayısı: 172 bin 203

ŞİFRE: 12345678

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 117 bin 342

ŞİFRE: 1234567

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 67 bin 168

ŞİFRE: SANANE

Kırılma süresi: 2 dakika. Kullanıcı sayısı: 51 bin 605

ŞİFRE: 1234567890

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 40 bin 623

ŞİFRE: GALATASARAY

Kırılma süresi: 4 ay. Kullanıcı sayısı: 36 bin 661

ŞİFRE: ASDASD

Kırılma süresi: 17 dakika.

Kullanıcı sayısı: 24 bin 227

LÜZUMSUZ BİLGİLER

ORTAÇAĞ'DA bir kasabada kadınlar sabah evden çıkan eşlerine düşük dozlu zehir verirler eşler geceyi başka yerde geçirmek isterlerse ağrı şiddeti artar. Eve gelip panzehir içince bir anda eski sağlıklarına kavuşur ve mutluluğu eşlerinden başka yerde aramamaları gereğine varırlarmış.

NE KADAR OLDU?

İngiltere'de, güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, parmağındaki siğilden kurtulmak için parmağına tabancayla ateş edeli 11 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

KÜÇÜKKEN, televizyon kumandasıyla bakkala gidiyor diye bilyelerini çaldığım abim ile bugün kilometrecelerce uzaktayız.

Dün konuşurken bana çaldığım bilyelerini soruyor.

Bense onların birkaçını yanımda getirdiğimi söyleyemedim.

Sanırım ikimiz de büyümeyeceğiz.