NORDPASS tarafından her sene yayınlanan "En Yaygın Şifreler" raporuna göre, en çok kullanılan şifrelerin başında '123456' geliyor. Genel olarak rakamlardan oluşan en çok kullanılan şifreler arasında, Türkiye'de ise 7. sırada 'sanane' kelimesi yer alıyor.
ŞİFRE: 123456
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 103 milyon 170 bin 552
ŞİFRE: 123456789
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 46 milyon 27 bin 530
ŞİFRE: 12345
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 32 milyon 955 bin 431
ŞİFRE: QWERTY
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 22 milyon 317 bin 280
ŞİFRE: PASSWORD
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 20 milyon 958 bin 297
ŞİFRE: 12345678
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 14 milyon 745 bin 771
ŞİFRE: 111111
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 13 milyon 354 bin 149
ŞİFRE: 123123
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 10 milyor 244bin 398
ŞİFRE: 1234567890
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 9 milyon 646 bn 621
Şifre: 1234567 Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 9 milyon 396 bin 813
TÜRKİYE'DE EN YAYGIN KULLANILAN 10 ŞİFRE
ŞİFRE: 123456
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 1 milyon 461 bin 585
ŞİFRE: 123456789
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 837 bin 048
ŞİFRE: 12345
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 299 bin 343
ŞİFRE: PASSWORD
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında.
Kullanıcı sayısı: 172 bin 203
ŞİFRE: 12345678
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 117 bin 342
ŞİFRE: 1234567
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 67 bin 168
ŞİFRE: SANANE
Kırılma süresi: 2 dakika. Kullanıcı sayısı: 51 bin 605
ŞİFRE: 1234567890
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında. Kullanıcı sayısı: 40 bin 623
ŞİFRE: GALATASARAY
Kırılma süresi: 4 ay. Kullanıcı sayısı: 36 bin 661
ŞİFRE: ASDASD
Kırılma süresi: 17 dakika.
Kullanıcı sayısı: 24 bin 227
LÜZUMSUZ BİLGİLER
ORTAÇAĞ'DA bir kasabada kadınlar sabah evden çıkan eşlerine düşük dozlu zehir verirler eşler geceyi başka yerde geçirmek isterlerse ağrı şiddeti artar. Eve gelip panzehir içince bir anda eski sağlıklarına kavuşur ve mutluluğu eşlerinden başka yerde aramamaları gereğine varırlarmış.
NE KADAR OLDU?
İngiltere'de, güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, parmağındaki siğilden kurtulmak için parmağına tabancayla ateş edeli 11 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
KÜÇÜKKEN, televizyon kumandasıyla bakkala gidiyor diye bilyelerini çaldığım abim ile bugün kilometrecelerce uzaktayız.
Dün konuşurken bana çaldığım bilyelerini soruyor.
Bense onların birkaçını yanımda getirdiğimi söyleyemedim.
Sanırım ikimiz de büyümeyeceğiz.