Kar yağınca insanlar

İSTANBUL'A beklenen kar geldi belki de ben bu satırları yazarken. Eğer kar tuttuysa, bakın insanlar ne hale geliyor.



NEREDE YAŞARLAR?

Bu arkadaşlar aramızda yaşıyorlar.

Kar yağınca sanki hiç yağmamış gibi davranıyorlar.

Hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmış gibi hareket ediyorlar. Sanki uzaylı görmüş gibi bu insanların çıldırmalarına bir anlam veremiyorum.

Her sene yağıyor işte; neyin şovenistliğidir ki bu?

İstikrarlı ve istinasız her yıl bunu gerçekleştiriyorlar. Kar yağınca sanki bir doğa olayı değil de hayatlarını değiştiren bir mucize olarak görüyorlar.

Normal olarak burası Türkiye ve burada 4 mevsim yaşanır. Ve kış ayındayız, karın yağması gayet doğal bir şey.



BEN DE ONLARDANIM

Ben de kar yağınca çok sevinirim. Benim için hoş bir doğa olayı ve yağış şeklidir.

Sabah yataktan kalkıp pencereden baktığımda, her yerin bembeyaz oluşu benim için o günün sürprizi olur. Hani burada bir başlık var ya; "Mutluluk veren küçük şeyler" diye. Hah; işte bana mutluluk verir bu.

Hele dışarı çıkıp karın üstünde yürümek, ayrı bir güzelliktir bana göre. Kar böyle yavaş yavaş yağarken altında olmak başka bir mutluluk. Evet, diyeceksiniz "Senin kar insanlarından farkın ne?" Biraz daha bilinçli kar insanıyım diyelim.



BAYRAM YAPANLAR

Kar yağışı en çok okula gitmekten haz almayan öğrencilerin baş tacıdır. Kar yağışında hemen bayram havasına girilir. Çünkü okulların tatil olma olasılığı yüksektir.



SOSYAL MEDYACILAR

Sosyal medyanın ilk sıralarında yer alır. Twitter'cılar, kar ile ilgili romantik veya komik sözler bulup eğlenirler. İnstagram ve Facebook'çuların kimisi ise sanatsal havası verilmiş kimisi ise karın altında pişmiş kelle gibi sırıtan insanların fotoğrafları ile doldurur sayfaları.

Neyse arkadaşlar sevinin, tadını çıkartın ama abartmayın.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

20 yıl önce hapishaneden kaçarak izini kaybettiren İtalyan mafya babası Gioacchino Gammino, Google Street View'daki bir fotoğrafının ortaya çıkmasıyla yakalandı.

İspanya'ya gittiği ve bir restoranda çalışmaya başladığı anlaşılan mafya babası, yakalandığında şaşkınlığını gizleyemedi.



NE KADAR OLDU?

Buz hokeyi oyuncusu Cllint Malarchuk rakibiyle çarpışması sonucu, rakibin buz pateninin bıçağı şah damarını kesti. İzleyenlerden 11 kişi bayıldı, 2 kişi kalp krizi geçirdi ve 3 oyuncu kusmaya başladı ama Clint 300 dikişle kurtulalı 31 yıl, daha sonra kafasına tüfek sıkıp tekrar kurtarılalı 12 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@zebramarch Kedim her gün aynı saatte ıslak mama için ağlıyor.

9 kilo oldu diye vermiyoruz artık. Annem kediyi karşısına almış diyor ki;

"Marketteki abi satmıyor artık tamam mı. Oğlum ağlaman bir şey değiştirmicek"...