Birini gıcık etmenin yolları
BÜTÜN gün ilgili kişiye surat asın, ne olduğunu sorduğunda ise "Yok bir şey" deyin. Olur olmadık konularda 'Sen bilirsin', 'Peki', 'İyi' gibi cümleler kullanarak trip atın.
WHATSAPP'TA 'Görüldü' simgesini görmesine izin verin ama hemen cevap yazmayın.
Hatta bazen dakikalarca 'Yazıyor...' görünün, sonra sadece 'Ok' diye cevap gönderin.
BİRBİRİ ardına saçma sapan sorular yöneltin, bunu yaparken de olabildiğince ciddi görünün.
'Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkıyordu?', 'Biz maymundan geldiysek maymunlar neyden geldi?' gibi soruları art arda sorun.
TELEFONDA tartışırken sözünü bitirmesine izin vermeden telefonu suratına kapatın.
BERABER yattığınız odada savaş borusu gibi çalan alarmınızı inatla kapatmayın.
KENDİNİ size ifade etme uğraşında olduğu bir anda tepkisiz kalın, cevap vermeyin, onu yok sayın.
ONUN için hayat memat meselesi olan diziyi/maçı izlediği anda televizyonun önünde öylece dikilin.
ÖDÜNÇ aldığınız bir eşyasını kullanırken insanlıktan çıkın; mesela bilgisayarının klavyesine çat çat basarak kullanın. Bunu, o sizi izlerken yapacaksınız tabii.
CİDDİ bir konuyu anlattığı bir zamanda yüzüne bakmadan dinleyin, söyleyeceklerini bitirdiğinde ise kafanızı kaldırıp "Hı, ne demiştin?" diye tepki verin.
SABAHINDA erken kalkması gereken bir gecede uyumaya çalışırken, diğer odada yüksek sesle televizyon izleyin.
EN az 3-4 kişiden oluşan bir ortamda etrafınızdakilere bir şey anlatırken herkesle göz göze gelin ama onunla özellikle gelmeyin.
"SANA bir şey söylemem lazım" deyin; "Evet, dinliyorum" dediğinde, "Neyse ya, boşver" deyip merak ettirin.
'Ya anlatsana' diye ısrar ettiğinde, 'Boşver, önemli bir şey değildi zaten' demeye devam edin.
ÇOK önemli bir anısını iştahla anlatırken pat diye lafını kesin ve "Aaa, bak ne hatırladım" deyip kendi anınızı anlatmaya başlayın.
EVDEN birlikte çıkmak üzereyken "Tamam hazırım" deyin, tam çıkarken "Aa, bi' saniye" deyip bir on dakika daha hazırlanın.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1976 Olimpiyatları'nda Japon jimnastikçi Shun Fujimoto dizini kırmış ve kimseye söylemeyip altın madalya kazanmasına neden olan bir performans sergilemişti.
NE KADAR OLDU?
Sertab Erener, Eurovision'da "Everyway That I Can" şarkısı ile ülkemize ilk ve tek Eurovision birinciliğini kazandıralı 18 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
Eskiden yemeğe başlanırken besmele çekilirdi şimdi fotoğraf çekiliyor. Sonra da Instagram'a koyuluyor.
AlkışlıYorum
EĞER otoyol gişelerinde elindeki oto teybini kart okuma cihazına tutan birini görürseniz; bilin ki teybine sıkışan CD'yi KGS kartı ile çıkarmaya çalışmıştır, kartı teybin içine kaçırıp çıkaramamıştır.
Gişelere gelince çıkmayan kart yerine "Ya okursa" deyip teybi yerinden çıkarmıştır.
Tehlikeli biri ya da salak değildir.
Sadece şanssızdır...
Ve o kişi ben değilimdir, alakam yoktur...
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