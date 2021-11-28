Kız ve erkek çocuğu
Kız çocuğu sakindir.
Erkek çocuk hırçın.
Kız çocuk kendini sevdirir, erkek çocuk sevilmeyi sevmez.
Kız çocuk oyun kurar.
Erkek çocuk oyun oynar.
Kız çocuk ödevlerini yapar. Erkek çocuğa ödevlerini yaptırırsınız.
Kız çocuk erken büyür. Erkek çocuk geç de olsa büyümez.
Kız çocuk işlerinizi kolaylaştırır. Erkek çocuk zorlaştırır.
Kız çocuk duygusal, erkek çocuk vurdumduymaz.
Kız çocuk babasına düşkündür, erkek çocuk yer yer annesine.
Rüyada görmek?
Rüyada kız çocuğu görmek bolluğa, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa, işarettir.
Kız çocuk dengedir.
Erkek çocuk dengesizlik.
Kız çocuk nazlıdır.
Erkek çocuk şımarık.
Kız çocuk hakkı için mücadele eder. Erkek çocuğun her hakkı doğuştan yüklüdür.
Kız çocuk pembedir.
Erkek çocuk mavi.
Kız çocuk Rio karnavalıdır; rengarenk.
Erkek çocuk Oktoberfest'tir, tek biçim!
Kız çocuk sınıfın ön sırasıdır. Erkek çocuk arka.
Kız çocuk Barbie'dir.
Erkek çocuk 'Ben10'.
Kız çocuk bale, erkek çocuk karatedir...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Nikola Tesla bir keresinde kalabalık bir insan grubunu fena kandırmıştır.
Onları, oyuncak bir tekneyi emirler yağdırarak hareket ettirebileceklerine inandırmıştır.
İnsanlar, bunu yapabildiklerini görünce şaşkına dönmüştür elbette; fakat aslında Tesla telsiz kumandayı icat etmiştir ve elindeki kumandayla tekneyi kendisi hareket ettirmiştir.
NE KADAR OLDU?
Nihat Doğan: ''Korona virüs bulaşıcı olmasaydı bu kadar yayılmazdı'' diyeli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İlk kez evine gittiğim arkadaşımın koltuklarının leopar desenli olduğunu farkedip "Yahu arkadaşım, ne kadar vamp olmuşsun sen böyle" dedim.
İç çekti, göz devirdi ve derdini paylaştı benimle. "Kocam veteriner ya, evde de hayvansal şeyler olmalıymış..."
TESPİTLİ YORUM
Kapatıp açarak tamir etme, Türkler'in en önemli genetik özellklerinden biridir.
Atalarımız da çağı kapatıp açarak dünyayı tamir ederdi...
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