Evlen göreceğim ben seni
- Ütülü gömleklerinden birini giysen olmaz mı oğlum?
- Olmaz bunu giyeceğim.
- Evlen karın ütülesin, tabi ütülerse.
- Ütüleyecek tabi.
- Göreceğim ben seni o zaman ah oğlum ah el kızı ütüsüz gömlek giydirir gık diyemezsin.
*****
- Oğlum ne bu dolabının hali?
Dün düzelttim daha.
- Alttaki kazağı alırken dağıldı.
- Alttaki kazakmış kazak örsünler başına.
- Anne o çorap değil miydi ya?
- Sen annenle dalga geç evlen görücem ben seni Ah oğlum ah el kızı nasıl düzene koyuyor adamı görürsün HHHH
- Anne çoraplarım nerde?
- Sağdan soldan topluyorum o çorapları yıkıyıp koyuyoruz çekmeceye al giy.
- Bulamadım.
- Nasıl bulamadın bakmıyorsun ki? Al işte.
- Anne bunların biri siyah biri lacivert gibi.
- Bak bu dağınıkla hiçbir kız almaz seni. Alanda katlanmaz sana iki günde babasının evine kaçar gider Ah oğlum ah el kızı biri siyah biri beyaz çorap giydir de sana ne olduğunu anlayamazsın.
*****
- Nerde kaldın sen dün gece?
- Suatlar'ın evinde kaldık üç beş arkadaş arayıp söyledim ya anne.
- Refika teyzenler de yoktu evde. Ne halt karıştırdınız kim bilir. Ama yok senin başını bağlamanın vakti geldi. Evlen bak bakalım sekizden sonra eve gelebiliyor musun? Ah oğlum ah el kızı kapı bile açmaz adama.
*****
- Anne bu yemeğin tuzu eksik.
- Tuz kadar başına taş düşsün senin. Anne eline sağlık düşünüp en sevdiğim yemeği yapmışsın demiyorsun da tuzu eksik diyorsun.
- Anne ben kapuska sevmem ki. Gönlün olsun diye yiyorum - Yeme oğlum yeme. Yemek zorunda değilsin. Evlen göreceğim ben seni. Elin kızı dayasın üç öğün makarnayı bak en sevdiğin yemek olmuyor mu?
*****
- Oğlum güzel yavrum hastayım kalk bana bir bardak su ver - Tamam anne şu pozisyon bir bitsin vursana!!
- Oğlum yarım saat önce bir bardak su istedim senden - Getiriyorum anne!
- Kalsın kalsın getirme. Ben alırım suyumu ah başım. Besle büyüt sonra bir damla su getirmesin sana ah belim!
- Anacığım özür dilerim. Yat sen ben hemen getiriyorum suyu.
- İstemiyorum senin suyunu kalsın evlenince karına getirirsin.
Azcık başım ağrıyor dese doktor doktor dolaştırırsın. El kızı parmağında oynatır seni.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
SAMSUNG, telefonlarını test etmek için popo şeklindeki robotları kullanıyor...
TESPİTLİ YORUM
EĞER bir gün çok ama çok zengin olursam eşe dosta yardım etmeyeceğim.
Arkamdan parayı bulduktan sonra çok değişti bu dedirtmem.
Param yokken nasıl yardım etmiyorsam gene etmem.
NE KADAR OLDU?
Rize'de elektrik direğine yaslanıp ayakkabısına kaçan taşı silkeleyerek çıkarmaya çalışan kişi, elektrik çarptığını sanan yardımsever bir vatandaş tarafından kürekle vurularak öldürüleli 25 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KOLTUĞUN minderlerini kaldırıp, "Nerede bu babanın karısı? Yanında mı götürdü acaba?" diyen annemin, televizyon kumandasından bahsettiğini anlamam geç olmadı.
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