Gaza getiren cümleler

"Koşun lan kavga var!" 'Sevim koş!'

"Bu işte çok iyi para varmış." İlk yıl sonunda battı.

"Bas gaza aşkım." 'Bağdat Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan...' haberine doğru gider.

"Kanka bir matematik sorusu varmış, yıllardır kimse çözememiş; profesörler bile!" 'Ver bakayım şunu, bir de ben bakayım.'

"Üniversitede kızlar teklif ediyormuş." Ve sırf bunu duyduğu için üniversiteyi kazanır.

"Duydun mu, sayısal yine devretmiş." 'Oo, hemen 6 kolon doldurayım.'

"Türk takımını ciddi bir rakip olarak görmüyoruz." Basmayın kardeşim damarımıza.

"Bedava bir şey dağıtıyorlarmış." Ne olduğunun önemi yok, bedava sirke baldan tatlıdır.

"Son başvuru tarihi bugünmüş." 'Laaann!'

"Lan o eli indir bir kere!" 'İndirmezsem n'olur lan?'

"Bi' daha mı gelicez dünyaya?" Kıt kanaat geçinseniz de bunu deyip acımayacaksınız paraya.

"Abi seviyorsan git konuş bence." Şu gazı verecek arkadaşlardan lazım be!

"Yapamaz kiii yapamaz kiii!" Yaptı, oldu.

"Ceddin deden, neslin baban." İnsanın bir yerleri fethedesi geliyor.

"Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur." Bunları söylemese buralara da gelemeyebilirdik.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

BUDDY, karısı Glenda Blackwell'den markete uğradığında iki adet Powerball piyango bileti almasını istedi.

Sürekli piyango alımlarından rahatsız olan Glenda, Buddy'ye piyango oynamanın çok büyük bir para kaybı olduğunu kanıtlamak için 10 dolarlık bir bilet aldı. Ancak WLOS'a göre, bu bilet sayesinde çift 1 milyon dolar kazandı.

NE KADAR OLDU?

Erzincan'da bir tiyatro oyununda, rol gereği bağırarak sahneye çıkacak oyuncuyu valinin korumaları eylemci zannedip yakalayalı 10 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Şimdi bana kaybolan yıllarımı değil de haziran, temmuz, ağustosu verin.

AlkışlıYorum

BABANNEM televizyonda gördüğü UFO'nun ne olduğunu sordu, "Uzaylıların aracı" dedim. "Nasıl gidiyor kanadı yok mu?" diye sordu, "Herhalde dönerek gidiyordur" dedim.

"Ben binmem ona; başım döner, istemem yok yok!" dedi. Babaanne Allah için söyle kim zorluyor seni böyle şeylere?