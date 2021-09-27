Tavla replikleri-2

OYUNA Altı Beş ile başladığında ve en dipteki iki puldan birini, tavlanın diğer köşesine geçirdiğinde "Geç başa ol paşa" veya "Kaçanın anası ağlamazmış" da denir.

PULLARI toplama safhasındaysanız, rakibiniz henüz toplama safhasında değilse, rakibi kızdırmak için pul toplarken "Olmuşları toplayalım" denir.

TARAFLARDAN biri ilk üç oyunu kaybetmişse kaybeden kişi rakibini kızdırmak ve kendi moralini düzeltmek için "Yeter mi bu kadar bir oyun daha vereyim mi" diye kazanan rakibine söyler. Kazanan rakibi "O dediğin balkabağı o da güzün yetişir" diye cevap verebilir. Yani anlamı boş konuşuyorsun demektir.

RAKİPLER çok açık verme taktiğiyle oynadıklarında ve birbirlerinin taşlarını kırdığında espri olsun diye "Kıran kırana bir mücadele oluyor dimi" denir. Kıran kırana mücadele aslında bir deyimdir anlamı zorlu bir mücadeledir, fakat rakipler birbirlerinin taşlarını kırdıkları için espri olsun diye deyimin kırmakla ilgili sözlerini kullanmış, mücadelenin ise zorlu geçmekle ilgisi yoktur.

EĞER rakip zarları tavlanın dışına atmışsa "Çarşaf sereyim ister misin?" ya da "Zarlara ip bağlayayım mı?" denilerek kızdırılır.

RAKİBİN kırılan pulunu ele alıp "Al bunu giysine düğme yaparsın" denilerek kızdırılır.

FARKLI skorla yenilen rakibe "Şuna soğuk su verin hala şokta" denir.

SÜREKLİ aynı yere taş toplayan rakibin kötü oynadığını vurgulamak için "Ne o kule mi inşaa ediyorsun, açılış ne zaman" veya "Sen bırak bu işi, minare ustası ol" veya "Sırıkları uzatta fasulye dikersin"

İKİ kez üst üste mars olan rakibe şu soruyu sorarsın "NASA Mars'a yolculuk için kimi astronot olarak seçmiş biliyormusun?" mars olan rakip "kimi" dediği an "Seni" denir.

RAKİP çok yavaş oynuyorsa, rakibe "Abi bir saatten fazla düşünmek olmasın" denerek morali bozulur.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Adriana Lima, 13 yaşındayken katıldığı güzellik yarışmasında elemeleri bile geçememiştir.

NE KADAR OLDU?

Kıvanç Tatlıtuğ, Bülent Ersoy'un klip seçmelerine katılıp seçilemeyeli 23 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

ÇOCUKKEN annem bana; hayatın acımasız olduğunu ve ne olursa olsun direnmem gerektiğini falan söylemezdi.

"Senin çocukların da sana etsin inşallah eşek herif" derdi.

ALKIŞLIYORUM

KOCAMLA Galatasaray- Fenerbahçe maçına gittik. Bir ara birbirimizi kaybettik, telefona sarılıp onu aradım.

''Neredesin?

Göremiyorum seni. '' dedim.

Gelen cevap ''Üzerimde yatay çizgili Fener forması var, görebiliyor musun?'' oldu.

Bulunması imkansız birisin sen zaten...