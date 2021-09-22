Garip huylarımız-3

KAĞIT mendili, kumaş mendil gibi günlerce buruşuk şekilde cebinde taşır.

RÜZGARLI havalarda küller uçmasın diye küllüğe su koyar.

SERÇE parmağını kulağına sokup iyice sallayarak karıştırır.

ANCAK bir Türk, gazete bulmacasını hep başkalarına sora sora çözebilme becerisini gösterip, kendisi çözdü diye sevindirik olabilir.

SAKAL tıraşı olduktan sonra kanayan yerlerine küçük kağıtlar yapıştırır.

SOBA borusu aktığında yoğurt kaplarını telle soba borusuna bağlar.

NEZLE olunca tuvalet kağıdını uzun bir şerit yaparak kullanır.

DİŞ fırçasıyla dişini fırçalamayıp da saçını boyamak için kullanan birini görürseniz, o saçını seven bakımlı bir Türk'tür.

KONUŞMA yeteneği olan hayvanlara ilk olarak küfür etmesini öğretir.

SAHİLDE mayosunu kabinde giymek yerine arkadaşlarına havlu tutturarak giymeye çalışıp bir de arkadaşlarına "Bakmayın lan" diye çıkısır.

ÇORABININ kirlenip kirlenmediğini burnuna götürerek kısa süreli koklayarak anlayan kişi, temizliğine düşkün bir Türk'tür.

DAHA birinci telefon zili çaldığında telefonun başına dikilir ama açmak için ikinci kez çalmasını bekler.

BİR dükkana girip, onun bunun fiyatını sorduktan sonra "Abi araba beş dakka dursun, ben hemen gelicem" deyip, 2 saat sonra gelir.

CEBİNDEN çıkardığı paraların içinde en eskisini özenle arayıp bulduktan sonra para üstü verir.

DEVAMI YARIN

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Fransız matematikçi Descartes'e göre; maymunlar aslında konuşabiliyor. Ancak bilerek sessiz kalıp, insanların onlara iş yüklemesini engelliyor.

NE KADAR OLDU?

Özlem Can ismindeki 3 çocuk annesi kadın, göğüs silikonu ameliyatı karşılığında eski eşiyle anlaşmaya vararak çocuklarını babasına vereli BİRKAÇ GÜN OLDU

TESPİTLİ YORUM

Ben de kilo vermesini bilirim ama kaybetmeyi sevmiyorum benim olan bende kalır.

ALKIŞLIYORUM

BİRKAÇ yıl evvel sarılık olmuş bir arkadaşı ziyaret etmek için Kütahya SSK Hastanesi'ne gittik. Girişte görevli bize ayağımıza takmamız için onun tabiri poşet almamızı söyledi.

Biz de "Tabii ki" dedik. "Ne kadar?" diye sordum "50 kuruş" dedi.

Parayı uzattım aldı "Tamam" dedi.

Ben bekliyorum, bana "Ne bekliyorsun?" dedi "Galoşu ver" dedim. Adam bana döndü "Başhekim yok takmasan da olur geç" dedi ve gitti. Ben şok olmuş bir şekilde bakakaldım.