Öğretmenler aslında ne der?-1

BEN biliyorum bunları, bana lazım değil.

Öğrencinin kendi sınırlarını fark etmesini sağlar. Tecrübelerin, bilginin asla kaybolmadığını, üst üste birikerek bir kazanım oluşturduğunu vurgular.

KONUŞMAK isteyen varsa dışarı çıksın.

Hayatta daima bir tercih şansının olduğunu işaret eder.

'Karakterinizi, kişiliğinizi ne yapmak istediğiniz yönündeki tercihleriniz belirler' mesajı verir.

KONUŞMALAR başladığına göre herkes anladı galiba?

Neden-sonuç ilişkisini kavramaya yardımcı olur. Gerçekleşen olayın, neyin sonucu olduğunu değerlendirme fırsatı verir.

ÇAY, kahve de ister misin evladım?

Adeta tek başına bir ironi dersidir. Ayrıca konukseverlik, misafirperverlik adına da göndermeleri mevcuttur.

BEN Rüzgar'a sordum, sen Rüzgar mısın?

Herkesin kendinden sorumlu olduğunu, kişinin yaptıklarının sorumluluğunu alması gerektiğini anlatır. Öz benliğin fark edilmesi için de harika bir örnektir.

Kendini de unutsaydın?

Esasen kişinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurgular, "Şu hayattaki en önemli şey sensin!" der. Öğrencinin özgüveninin artmasına katkıda bulunur.

SENE sonunda ben de seni unutacağım.

Hayatın bir hesaplaşmalar bütünü olduğunu gösterir ve korkuların üzerine gidilmesi gerektiğini tembihler.

GECE beşik mi salladın?

Kişiye sorumluluklarını, zamanı düzgün kullanması gerektiğini hatırlatır.

ARKADAŞIN camdan atlasa sen de mi atlayacaksın?

Öğrencinin kendisine "Bu hayatta ben kimim?" sorusunu sormasını sağlar. Öğrencinin hayattaki yerini fark etmesine, kendini kime, neye göre tanımladığını görmesine yardımcı olur.

KOMİK bir şey varsa söyleyin, biz de gülelim.

Paylaşımın önemini hatırlatır, öğrencileri birbiriyle kaynaştırır. Mutluluğun paylaştıkça arttığına canlı bir örnektir.

PARMAK kaldırmak zaten "öğretmenim" demek!

'Söz gümüşse, sükut altındır' lafının özetidir. Doğru zamanda konuşmanın ve doğru yerde susmanın erdemlerini anlatır.

SEN dinlemiyorsun, bari dinlemek isteyene engel olma.

'Başkalarının özgürlüğünün başladığı yerde senin özgürlüğün biter' fikrinin aşılanmasıdır.

Bir demokrasi dersidir adeta.

DEVAMI YARIN

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1770 yılında bir adam "Türk" adını verdiği, insan rakibini yenebilen bir satranç makinesi icat etti. 1857 yılına kadar bunun bir hile olduğu bilinmiyordu.

Aslında makinenin içinde bir satranç ustası saklanıyordu.

TESPİTLİ YORUM

MISAFIR olunan evde erken uyanıp tavanı seyretmek dünyanın en sefil olayıdır.

Lan kalksanız olmaz, uyusanız uyanmışsınız bir kere o hiç olmaz.

Mal gibi tavanı seyredersiniz, boyası falan dökülmüşse dökülen yerlerden şekiller üretirsiniz zihninizde... eksisozluk/ syd.

NE KADAR OLDU?

İstanbul'da iflas etmek üzere olan benzinci, mini etekli bir kadını pompacı olarak işe alınca iflastan kurtulup zengin olalı 45 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

BİSİKLETİMLE işe gelirken kenara çekilip yol verdiğim TIR'ın şöförü; havalı kornanı kullanmak suretiyle teşekkür etmene valla gerek yoktu; hala çınlıyor kulağım...