Tezat atasözleri

DAMLAYA damlaya göl olur. / Taşıma suyla değirmen dönmez.

İYİ insan lafın üstüne gelir. / İti an çomağı hazırla…

BİR elin nesi var iki elin sesi var. / Nerede çokluk orda …luk.

FAZLA mal göz çıkarmaz. / Azıcık aşım ağrısız başım…

KERVAN yolda düzelir. / Balık baştan kokar.

SÖZ gümüşse, sükut altındır. / Sükut ikrardan gelir.

HARAMA uçkur çözülmez. / Güzele bakmak sevaptır.

İKİ gönül bir olunca samanlık seyran olur. / İki çıplak bir hamama yakışır.

BÜLBÜLÜN çektiği dili belası… / Bilmemek ayıp değil öğrenmemek (sormamak) ayıp.

EĞRİ otur doğru konuş… / Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

DÜŞENİN dostu olmaz. / Dost kara günde belli olur.

AVA giden avlanır. / Atın ölümü arpadan olsun.

ERKEN kalkan yol alır. / Acele işe şeytan karışır.

BİRLİKTEN kuvvet doğar. / Körler, sağırlar; birbirlerini ağırlar.

TATLI dil yılanı deliğinden çıkarır. / Lafla peynir gemisi yürümez.

GÜN ola harman ola… / Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

YA olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. / Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma.

İYİLİK yap denize at. / Merhametten maraz doğar.

ZARARIN neresinden dönülse kardır. / Gelen gideni aratır.

YÜZÜ güzel olanın huyu da güzel olur. / Yüzü güzel olanı değil huyu güzel olanı sev.

AKIL akıldan üstündür. / Aklın yolu birdir.

EL elden üstündür. / Alet işler el övünür.

ACI patlıcanı kırağı çalmaz. / Kurunun yanında yaş da yanar.

ZORLA güzellik olmaz. / Zora dağlar dayanmaz.

ÖFKE baldan tatlıdır. / Öfke ile kalkan zararla oturur.

İŞLEYEN demir ışıldar. / İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.

FAZLA mal göz çıkarmaz. / Azı karar çoğu zarar.

İNSANIN kıymetini insan bilir. / İnsanoğlu çiğ süt emmiş.

ANASINA bak kızını al, kenarına bak bezini al. / Beş parmağın beşi birbirine benzemez.

OLMAZ olmaz deme… / İş olacağına varır.

ESKİ dost düşman olmaz. / Güvenme dostuna saman doldurur postuna..

HARAMA el uzatılmaz. / Üzümü ye bağını sorma…

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Shakira, ikinci sınıftayken sesindeki titreşim çok güçlü olduğu için okul korosuna alınmamıştır. Öğretmeni sesinin keçi gibi çıktığını söylemiştir.

TESPİTLİ YORUM

BAKKALA girince bakkalın televizyonuna kilitlenmek... Bu eyleme engel olamıyorum ben. Televizyonda ne olduğu mühim değil. O an Japon televizyonu olsa kitlenirim. eksisozluk/ peperuhi.

NE KADAR OLDU?

İzmit'te halk otobüsünü çalan bir adam duraktan yolcu alıp yoluna devam edeli 3 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

YASA gereği ruhsatında "jeep" ibaresi bulunan araçlara şu sıralar askeri seferberlik tebligatı gelmekte, 4 ay önce bu araçlardan sattığımız müşterimizden ilk yorum geliyor: "Ahmet Bey, bana sattığınız araç asker kaçağı çıktı!"