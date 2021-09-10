Aşıkken kaybolan arkadaşlar
İpe sapa gelmez şeyleri araştırmakla çok meşgul olan İngiliz bilimadamlarının artık bir insan evladındaki arkadaş-aşk ikilemini formülize etmeleri...
Efendim, Oxford Üniversitesi araştırmacıları rastgele insanlara yakın arkadaş çemberlerini sormuşlar. Bana direk böyle sorsalar "Vat da? Sörkıl?
Kımoon?" derim ama elalem ciddi ciddi cevaplamış.
Ortalama herkesin 150 civarında arkadaşı olduğu gözlemlenmiş.
(Feyzbuuktaki 300 kişi sayılmıyor.) Yakın arkadaş çevresi dediklerini de, haftada en az 1 kez görüşme, buhranlı dönemlerde aramayı, görüşmeyi isteme gibi bir kıstas koyup belirlemişler.
Bu çember, yakın arkadaş çemberi...
Sempati çemberi varmış bir de. İşte ne bileyim ayda bir kez görüşme, öldüklerinde "Tüh lan iyi arkadaştı! Abbaavv bana borcu vardı lan 500 lira" diyerek üzülme gibi kıstaslar konmuş.
Araştırma sonuçlarına göre yakın arkadaş çemberi, genelde 5 veya hadi bilemedin 6 kişi oluyormuş.
Ama eğer bir insan evladı aşık olursa (hayır bu arkadaş çevresindekilerden birine değil) yakın çemberden 2 kişiyi şutluyormuş.
Yani hayatınıza giren aşk, arkadaş çevrenizden 2 kişiyi alıp götürüyor.
Ha, aşık olmadığınız halde arkadaş çevrenizden eksilmeler oluyorsa bir durup düşünün ve adamın borcunu verin lan yazık.
"Hem aşığım, hem arkadaşlarım azalmadı" diyorsanız ya harbiden aşık değilsiniz ya da olayın püf noktasını biliyor ama bilimden ve insanlardan saklıyorsunuz...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Chevrolet, yeni model arabası için "Nova" ismini buldu ama sonra arabayı Latin Amerika'da satamayacakları anlaşıldı.
Çünkü "Nova", İspanyolca`da "Gitmez" anlamına geliyordu.
TESPİTLi YORUM
Annem:
Ben sana kıyafetlerini katla demedim mi!
Ben: Demedin Annem:
Demem mi lazım?
NE KADAR OLDU?
Adana'da tamirci olan bir kişi, çalmaya geldiği otomobil çalışmayınca tamir ettikten sonra çalalı 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
OĞLUM 3 yaşlarındayken, çalan kapıyı açmak üzere koştu, kendisi henüz mantar kıvamında olduğu için, kapıdaki 1.90'lık arkadaşın dizlerine bile gelmiyordu.
Yerden yukarı doğru süzdüğü arkadaşa baktı, baktı ve yorumunu yaptı:
"Amca, hiç bitmeyeceksin sandım."
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