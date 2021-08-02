Kedilerin yaşama biçimi
YERİM içerim yatarım arkadaş. Ohh. Bu insanlar da ne salak lan iki miyavlıyorum yemek veriyolar eheheh. Aha geliyo bak bitanesi miaaooww mieeaaaooww aha bıraktı mamayı haha şapşal la bunlar.
NEYSE şunları yiyiim de bi 2 saat yatiim köşede.
BİR şey hareket ettiği sürece önemlidir. Önemli olduğuna inanıyorsan ve hareket etmiyorsa dürtmelisin.
CAMİ tırmala içeri gir, kapıyı tırmala daha içeri gir.
Sıcağa daha sıcağa...
SENİNLE oyun oynayacağına kıçını devirmiş yatıyor mu? Uyandırmak için komidinin üstündeki her şeyi devir. Bunu yaparken de büyük bir ciddiyetle yüzüne bak.
"ONLAR ne öyle, bizim kız ütü mü yapmış, oh, tertemizdir onlar, mis gibi kokusu, gidip yatayım biraz üzerlerine, nasılsa saçma ama şirin bir şekilde uyuyunca bana kızmazlar, hem mis gibi kokarım" gibi düşünceleri barındırır.
KISA saçlı modern teyzelere yapış, hayatın kurtulsun.
"HÜR doğdum hür yaşarım kime ne kime ne, köle miyim sana ben sana ne sana ne" anlayışıdır.
BENİM yemimi ver, arada benimle oyna, sıcak bir yuva, güzel bir ev, yeri gelince çiftlesme, yeri gelince depresyon, yeri gelince manik dönem. Misafir gelse de cırmıklasam.
KENDİ kuyruğunu yakalamanın hayatına renk katan bir oyun olduğu anlayışına sahip olacak kadar maldır, kısırdır, döngüdür.
EN akıllı canlı benim. Ama ispatlamak zorunda değilim.
KARTON kutular önemlidir.
Buldun mu içine gir. Poşet de olur. Ama karton daha iyidir.
AA dolap kapağı açılmış hemen içine girmeliyim.
OOO temiz kum, kaka yapayım bir dal.
HER akşam kapının önünde bekle, eve kim erken gelirse onunla birlikte ol. Diğeri gecikmeseymiş...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Fransa'da bulunan bazı köylerde mezarlıklarda yer kalmadığı için devlet köylülere ölmeyi yasaklamıştır ve bu kişilerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Henüz nasıl bir ceza verebileceklerini bilemesek de "Ölümden daha ağır ne olabilir ki?" diye düşünmeden edemedik...
TESPİTLİ YORUM
Araştırmalara göre gerçek aşkı bulmak istiyorsan ilk buluşmaya köpek götürün.
Başarma şansın yüksek oranda artıyormuş.
Çünkü insanların bir insanın yanlarında köpek götürdüklerinde daha rahat davrandıkları ortaya çıkmış...
NE KADAR OLDU?
Bir vatandaş Uğur Dündar'ın köye geleceğini duyunca bone ve eldivenle traktör kullanalı 15 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Arkadaşım bir otele gider.
Garsona - Kapiçino (capucino) içerim der. Garson gider, 5 dk sonra gelir: İçeriye baktık, elimizde hiç Cappy Çino yokmuş. Onun yerine Cappy Vişne getirsem olur mu?
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