Dedikoduya başlangıç
Dedikodu yapmak gibi olmasın ama...
Valla ben söyleyenlerin yalancısıyım...
Benden duymuş olma ama...
Sen yabancı diilsin diye söylüyorum...
Evet, günün bombasını açıklıyorum...
Kız duydun mu?
Yalanım varsa nah şuracıkta öleyim, geçen gün...
Aramızda kalsın ama...
Oğlum geçen nolmuş...
Yaklaş yaklaş...
Fısırfısırfısır...
Ay inanmazsıın.
Valla x'in yüzüne karşı da söylerim...
Bak biliyosan anlatmiim..
Olaylar olaylar.
Şşşt! Bak bişiy deeycem ama kimseye söyleme!
"...diye duydum bilmiyorum..."
Allah günah yazmasın da...
Ben de başkasından duydum zaten.
Sen son olanları duymadın mı yoksa?
Senden başkası bilmiyor yalnız.
Ben de duydum ama emin olmadan bir şey söylemek istemedim.
Sonuçta olan şeyleri konuşuyoruz. Di mi?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Koca koca adamların bilmesi gereken adabı muaşeret kuralları:
1- 'Hoşgeldin' diyen birine kafa sallanmaz, 'Hoşbulduk' denir.
2- Elinizi sıkan kişinin yüzüne bakılır. Boşluğa ya da başkasına değil.
3- Gülümsemek, insanı küçültmez.
İncileriniz dökülmez.
Medeni olmaktan kaçınmayın.
TESPİTLİ YORUM
@volkanoge
İki tür insan vardır:
1- Telefonunuzdan bir şey gösterince efendi gibi elini sürmeden uzaktan bakanlar.
2- Telefonu elinizden çekip, alıp, iki saat geri vermeyen ahlaksız insanlık yoksunu akıl hastaları...
NE KADAR OLDU?
İntihar eden Kurt Cobain'in eşi Countrey Love'un köpeği, şarkıcının silikon göğüs protezlerini yiyerek öleli 16 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ESKi kocam müteahhit. Ben ilk karısıyım ve mimarım. İkinci karısı inşaat mühendisi.
Rastlantıdır demiştim ama duydum ki sevgili yapmış kendine, makine mühendisi.
Bu kadar da bedavacı olunmaz ki!.
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