Kurban Bayramı tipleri

1. ELİNİ hiçbir işe sürmeden sürekli "Kavurma daha pişmedi mi ya?" diye soran aile bireyi...

BUNLAR genellikle kenarda bekleyip olanı biteni seyrederken "Şunu şöyle yap" diye direktif veren kişilerdir. Utanmadan bir de kavurmanın pişmemesine can sıkıntısı yapar, kendi köşesinde homurdanır.

2. KURBAN eti yiyemediği için bayramdan bir gün önce kendine kasaptan et alan hassaslar...

TAZE etinin kokması sebebiyle bünyesi kurban eti kabul etmeyen kişilerin başvurduğu yöntem. "Herkes yerken canım çekmesin" diye düşünen bu birey, kendine göre haklı.

3. HAYVANIN işkembesine kafayı takmış, temizlemek için büyük bir heyecanla bekleyen meraklı...

BIZ bunlara "sakatat delisi" diyoruz. İşkembe temizlemek o kadar kolay iş değil üstelik.

"Al bu çamaşırları yıka" desen yıkamaz, işkembe temizliği söz konusu olunca da heyecandan yerinde duramaz.

4. KOMŞUNUN getirdiği etin bölgesiyle ilgili sorun yaratan memnuniyetsiz...

"BIZE bunu mu layık gördünüz Şükran Abla?" bu kişilerin en büyük direniş cümlesidir.

Olayı anlayabilmesi için dünyanın yaratılışından itibaren geniş ve detaylı bir bilgi verilmesi gerekmektedir.

5. GÜNLERCE sevdiği, beslediği, gönül bağı kurduğu hayvanının kesildiğini görünce depresyona giren çocuk...

NEREDEN bakarsanız haklı canım çocuk...

6. KURBANI keser kesmez olay mahalinde mangal yakan aç karınlı topluluk...

DÜNYA analiz şampiyonu olarak çözemediğim bir durum sevgili arkadaşlar. "Bu acele neden?" ve "Mekan seçimi ne kadar doğru?" gibi sorular boşlukta kayboluyor. Sebebi neydi ki?

7. ETLER görev yerlerine dağılır dağılmaz kasaba kıyma çektirmeye koşan hanım...

ÇÜNKÜ bir an evvel buzluktaki görevine başlaması gereken kıymalar var. Kasaplar et satamadığı için en çok bundan para kazanırlar bayram zamanı. onedio. com

