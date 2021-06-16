Erkeğin delirme sınırı

AYŞE: Beni niye aramadın bugün hiç?

ALİ: Ya müsait değildim, işim vardı.

AYŞE: Bari bi çaldırsaydın.

ALİ: Ya işim vardı, çaldıracak zamanı bulsam ararım zaten. Aşkım evliyiz biz evli; ne çaldırması yahu!

AYŞE: Çaldırmak ne demek?

ALİ: Ne demek?

AYŞE: Seni düşünüyorum demek.

ALİ: Hayatım hakikaten komiksin yahu. Lisede miyiz biz?

AYŞE: Bu aralar beni çok boşluyorsun.

ALİ: Ya dün yoktu böyle bir sorunun, bir aramayınca mı oldu?

AYŞE: Hayır uzun zamandır ilgisizsin, alakasızsın ne biliyim...

ALİ: Napıyorum, örnek ver.

AYŞE: Hiç bişi yapmıyosun, sorun da bu zaten.

ALİ: Peki ne yapmıyorum, örnek ver.

AYŞE: Bilmiyorum.

ALİ: Neyi bilmiyon?

AYŞE: Ne hissettiğimi?

ALİ: Kavga mı arıyon?

AYŞE: İşte senin sorunlara yaklaşımın bu.

ALİ: Hayatım, ortada sorun yokken niye sorun çözeyim?

AYŞE: Ben diyorum ki, benimle ilgilenmiyorsun. Sen ne diyon!

ALİ: Ne diyorum?

AYŞE: Ben sana soruyorum, soruya soruyla cevap veriyorsun.

ALİ: Hayır derine inmeye çalışıyorum.

AYŞE: O kadar derine inersen böyle batarsın.

ALİ: Ha ha ha ha...

AYŞE: Niye gülüyorsun, ben gülüyor muyum?

ALİ: Komik geldi.

AYŞE: Komik miyim! Dalga da geçiyorsun artık.

ALİ: Ya delirtme insanı.

AYŞE: Bağırma banaaaaa!

ALİ: İyi misin; gülme, bağırma...

AYŞE: Zaten çok gerginim. Delirtme beniiii.

ALİ: Bağırtma ya, bak durup dururken harbi kavga çıktı Allah Allah. Ayşe hasta mısın sen?

AYŞE: Hasta mısın? Kafadan mı diyorsun?

ALİ: Tövbe tövbe, hayır o gün mü geldi?

AYŞE: Evet, çok sinirliyim Ali çook.

ALİ: Biliyordum abi eyvah. Behlül kaçarrrr.

AYŞE: Nereye, sen hep böyle yapıyorsun. Çok yalnızım, ilgiye ihtiyacım varrrrr.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünya hafıza şampiyonu Alman Johannes Mallow, 0 ve 1 sayılarından oluşan rakam oyununda 4 bin 95 hanelik bir sayıyı doğru hatırlayarak birinci olmuştur. Çok kuvvetli bir hafızası olmasına karşın birkaç kere yemek yedikten sonra hesap ödemeyi unutmuştur.

NE KADAR OLDU?

Endonezya'da meclise porno karşıtı yasa teklifi getiren Bakan, mecliste porno izlerken yakalanalı 10 YIL OLDU.

TESPİTLİ YORUM

Biz 3 pantolon, 5 gömlekle 30 farklı kombinasyon yapabilirken, 100 parça kıyafeti olan kızların dolap önlerinde ölü balık gibi bakması çok garip.

ALKIŞLIYORUM

ARKADAŞIM bir otele gider.

Garson "Ne içersiniz?" dediğinde, "Kapiçino (capucino) içerim" der. Garson gider, 5 dakika sonra gelir:

- İçeriye baktık, elimizde hiç Cappy Çino yokmuş. Onun yerine Cappy Vişne getirsem olur mu?