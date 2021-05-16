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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 16 Mayıs 2021, Pazar

Bayramlarla ilgili herkesin bilip kimsenin söylemediği çocukluk

KEŞKE bayramı doğru düzgün yaşayabilsek de bunların hepsi başımıza gelse...
1. AZ tanıdığın akrabaların seni yiyecek gibi öpmesi.
Tanıyor olsak neyse de resmen kabus gibi çökerlerdi çocukluğumuza.
2. ANNELER tarafından yapılan ve sadece teyzelerin beğendiği baklava.
Bu tartışma bitmez ama ev baklavasını sevmeyenler çoğunlukta. Siz hangi gruptasınız?
3. YAŞ ilerledikçe kaçan bayramlık hevesin.
En son şortla amcanın elini öperken görüldü, sonra odaya kapandı yine.
4. AFİLLİ çikolatalar afilli konuklar için çıkar.
Bayram sonunda biz yiyemeden biter mutlaka....
5. DAVULCU gelince evde yok gibi davranmak.
Yapmasak mı bunu acaba?
6. YAŞ kaç olursa olsun o uzatılan tabaktan şeker, çikolata seçilir.
7. BAYRAM harçlığının kız kaçırana gittiği gerçeği.
Ve şimdi sesine tahammülümüzün kalmamış olması...
8. DİN, ırk, siyasi görüş fark etmez en sevdiğimiz bayram; Pazartesi Arefe olan.
Tam 9 gün tatil... Rüya gibi.
9. EVE gelen misafirin kumandayı eline alması ve abuk subuk şeyler açması.
Hele maç varsa yalan oldu zaten izlemeyi hayal etme şunu bi kapat yavrum derler :( Ha zaten tv kanalları da sağolsun 3 ay önce çektikleri bayram özel programını yayınlarlar.
10. AİLE halanlara gitti diye eve kız arkadaşını çağırınca akrabaların gelmesi.
Üçüncü sayfa haberine konu oldunuz.
11. OTOBÜSLERIN yarı fiyat olmasının iyi mi kötü mü olduğu ikilemi...
Yani iyi oldu para cepte kaldı ama ya o kalabalık.
12. MAHALLENİN çocuklarına 1 TL verince kendini UNICEF gibi hissetmek.
13. AKRABALARIN "Okul bitmedi mi? Evlenmiyor musun?" sorularının kaçınılmaz oluşu.
14. ŞEKER verirken "Aaa ne şirin şey büyüyünce seninle evlenicem!" diye seven aile dostunun kızı.
Nerede, ne yapıyorlar acaba şimdi?
15. SON olarak bilgisayar oyunu oynamak isteyen misafir çocuklarını da unutmayalım... onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Brezilya'daki mahkumlar, hapishanede 12 roman bitirirse cezalarından 48 gün düşürülür.

NE KADAR OLDU?
ABD'nin Detroit kentinde bir Katolik rahibin Coronavirüs salgınında sosyal mesafe uygulayarak kilise ziyaretçilerine oyuncak su tabancasıyla "kutsal su" fırlatalı 1 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM
Arabanızı yakattığınız gün yağmur yağar. Zaten yağmur yağacak diye yıkatmadığınız zaman yağmur yağmaz

AlkışlıYorum
YAKIN akrabalarla son günlerin popüler dizisini izliyoruz. Evin büyük kızı sevgilisiyle ağaçların altında öpüşüyor. Herkes başını çevirip izlemiyormuş gibi yapıyor.
Kardeşime "Hani bu dizi aile dizisiydi!" diye çıkışıyorum.
Kardeşimden gelen cevapla krize giriyorum:
"E aile olacaklar ya işte!"

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Bayramlarla ilgili herkesin bilip kimsenin söylemediği çocukluk
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