Bayramlarda geleneksel durumlar

PANDEMİ süresince iki senedir yaşayamıyoruz belki ama bayramlarımızın gelenekselleşmiş durumları vardır. Umarım herkesin sarılabileceği bayramlara geri döneriz.

Sabahın ilk saatlerinde arka arkaya, kesilmeyen dııt dııt bildirim sesiyle gelen bayram mesajları bu işin olmazsa olmazı...

Biyolojik saatimizi bayrama göre ayarladığımız için erken kalkılır ve ailecek mükellef bir kahvaltı edilir...

"Hanım Yurdagül halamgile gidelim mi?" gibi bir teklif, "ONLAR GEÇEN BAYRAM BİZE GELDİ Mİ

DE!" gibi bir cevapla uzay boşluğunda kaybolur...

Bayramın en büyük şeker tüketicisi olan çocuklar için en dandik şekerler alınır, pahalı olanlar salonda misafire saklanır...

Evin çocuğunun hayat enerjisini emikleyen aile büyüğüne ziyaret planı, 15 saniyede çocuğun saçlarına aklar düşmesine sebep olur. "El öpenlerin çoh olsun yavrım..."

Taksitle alınan yepisyeni kıyafetler, ayakkabılar ile bayram süresince ücretsiz olan belediye otobüslerinde sıcak pres uygulamasına girilir... Her yere taksiyle gidemezsiniz tabii ki, öyle bir lüks yok.

Yaşa orantılı olarak alınan harçlık sayısı düşüş gösterir. Hatta çok diye sevinilen harçlık için "Kardeşinle bölüş yavrım" denilirse dünyalar başa yıkılır.

Bayramlaşmaya gidilen komşu tam olarak 10 dakika sonra aynı kadroyla sizin eve gelir; hiçbir şey yaşanmamış gibi yeniden bayramlaşılır.

"Ölümü öp bi lokma ye" ısrarları sonucunda kimsenin ölüsüyle karşılaşmamak için toplamda bir tepsiye yakın şerbetli tatlı yenilir...

Yıllardır odasından çıkmayan ve neye benzediği bile tam olarak bilinmeyen bir akraba çocuğu o bayram yine gizemini korur...

Geçen bayram size gelmeyen ve artık düşmanınız sayılan o aile ile mutlaka bir akraba evinde pişti olursunuz.

Evde misafir için alınan çikolata ve tatlılar, kimsenin haberi olmadan tamamen kendi insiyatifinizle bir anda özelleştirilir...

Bir çocuk için matematik ödevini yapmaktan daha zor olan şey, bayramda yaşlı aile büyükleri tarafından ıslak ve vakumlu öpülmesidir; öpülür. Vıcık vıcık böyle...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Singapur'da sakız çiğnemek, yerlere tükürmek, sifonu çekmemek gibi davranışların her birinin cezası 100 doları geçmektedir.

NE KADAR OLDU?

Libya'daki iç savaş sırasında Muammer Kaddafi ile savaşan muhalifler, Polat Alemdar'dan yanlarında savaşmasını isteyeli 10 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Adam romantik olcam diye kıza "Bakışlarını koklamak istiyorum" yazmış... Narkotik köpeği misin sen, bakış koklamak ne lan...

ALKIŞLIYORUM

Gideceğim yerlere her zaman sevgilim bıraktığı için inerken onu mutlaka öper öyle giderim. Dün ise taksiyle gittiğim yerde arabadan inerken para üstünü aldıktan sonra alışkanlık olarak taksiciyi bir güzel öptüm. Adamın şaşkın bakışları hala gözümün önünde...