Erkeklerin puanları

KADINLAR aleminde tek bir kural vardır: Erkeğin kadını mutlu etmesi...

Hoşuna gidecek bir şey yapınca puan alırsınız, yaptığınız her hoşuna gitmeyecek şey puanlarınızdan düşer... Tabii bu arada, zaten beklediği bir şey yaparsanız puan yok. Bakınız hangi davranış kadınların gözünde kaç puan ediyor:

KOLAY KISIM: Yatağı topladınız. (+1) Yatağı topladınız ama yastıkları dekoratif bir şekilde yatağın üstüne koymayı akıl etmediniz.

(0) Yastıkları yorganı öylece savurdunuz kalktınız. (-1)

BANYO: Klozet kapağını yukarıda bıraktınız. (-5) Tuvalet kağıdı bitince yerine yenisini taktınız. (0) Tuvalet kağıdını bitmiş görünce peçetelere koştunuz. (-1)

ALIŞVERİŞ: Tek başınıza alışverişe gittiniz ve ona çok seksi bir kombinezon alıp döndünüz.

(+5) Ama kendinize de bir kasa bira aldınız. (-5)

SOSYAL ETKiNLiKLER:

Parti boyunca onun yanında durdunuz. (0) Bir süre onun yanında durdunuz, sonra kolejden arkadaşınızın yanına gittiniz. (-2) O arkadaşın ismi Esra. (-4) Esra bir dans hocası. (-6) Ve yalnız yaşayan bekar bir kız. (-8)

DIŞARDA BİR GECE:

Onu sinemaya götürdünüz.

(+2) Onun istediği filme gittiniz. (+4) Siz o filmden nefret ediyorsunuz. (+6) Peki ya sizin istediğiniz filme giderseniz? (-2) Film bilim kurgu... (-3) Filmde uzaylı tipli acaip yaratıklar birbirini öldürüyorlar. (-9)

GÖRÜNTÜNÜZ: Maşallah göbeğiniz iyice ortaya çıkmış.

(-15) Bunu yok etmek için spora başladınız. (+10) O göbeğin üstüne bir de bol pantolon ve bol bir gömlek giyiyorsunuz.

(-30) Bir de ona SEN KENDİ GÖBEĞİNE BAK

DEDİNİİZZZZZZZZZZ. (-800)

ESAS SORU: "Ben şişman mıyım?"diye sordu.

(-5) Cevap vermeden önce birkaç saniye durdunuz. (-10) "Etli butlu daha ele gelir oldun" dediniz. (-50)

İLETİŞİM: O bir sorundan bahsediyor, siz dinliyorsunuz, ilgili gözlerle ona bakıyorsunuz. (0) Onu yarım saat boyunca dinliyorsunuz. (+5) O yarım saat boyunca gözünüzün ucuyla bile TV'ye kaymadınız. (+10) Konuştu konuştu ve bir baktı ki... Siz uyuyakalmışsınız! (-200)

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İnsanların telefon defterinde kayıtlı numaraların ortalama yüzde 80'i gereksiz numaralardır ve asla görüşmeyecekleri kişilere aittir.

NE KADAR OLDU?

Cristiano Ronaldo İsrailli muhabirin, "Macaristan maçına hazır mısın?" sorusunu yanıtlamadan mikrofonu göle atalı 5 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Adam romantik olcam diye kıza "Bakışlarını koklamak istiyorum" yazmış... Narkotik köpeği misin sen, bakış koklamak ne lan?

ALKIŞLIYORUM

GÜNEYDE bir turistik lokanta, yemek listesine yemeklerin Türkçe adlarını, karşısına da İngilizce'lerini koymuş. 'Mantı'nın İngilizce'si olarak da "Logi" geçiyormuş. İngilizce'de böyle bir sözcük mevcut degil. Peki nasıl icat edilmiş? Araştırmış ve bulmuşlar: "Logic" İngilizce'de "mantık" demek.

Son harfini atmışlar, olmuş "mantı"!