BEN yürüyelim diyorum, Gerard Depardio.
ELMANIN teki neden diskoya gitmiş? Kurtlarını dökmek için.
BILL Gates neden grip olmuş? Windows açık kalmış da ondan...
TENYALAR bağırsakta yaşar, bağırmasak da.
SENİ gördüğümde gözlerim dolar, kulaklarım Japon Yeni.
OH sevgilin gelmiş gözün Aydın, kulakların Manisa.
HER şeyi bilen ördeklere ne denir?
Blendax.
ADAM yerde elli bin bulmuş, aramış durmuş, ayaklı bin bulamamış.
ANNEMLER 4 kardeş, hayret dayımlar da...
EN acı on nedir?
Biberon.
FRANSIZ İhtilali neye karşı çıkmıştır? Sabaha karşı.
VIYADÜK-Viyadüşes- Viyakontes...
BENI kızdırdın, sana çok ağır bir laf söyliycem.
- Yok ya, neymiş bakalım...
- Ton.
DOKTOR:
Astımlı mısınız?" HASTA: Hayır biz buralıyız.
EMAYE tencere desene!
Hadi! Hadi! Hadi!
- Dur lan manyak!
Heyecan yapma!
- Desene desene!
- Emaye tencere! Eee n'olmuş?
- No yu arınt! Ehe ehe!
- ABİ sen kaptan mısın?
- Evet kaptanım.
- Peki hangi kaptan? Su kabı mı, yoğurt kabı mı?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Sülüklerin kimyasal hafızası vardır.
Bir sülüğe bir labirenti öğretir, sonra onu öldürüp başka bir sülüğe yedirirseniz artık o sülük de labirenti biliyor durumdadır.
NE KADAR OLDU?
Sakarya'da otobüs şoförlüğü yapan Recep Parmaksız, "Piston aşağı" sözü ile ülkeye yeni bir troll getireli 8 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
@DegilimOyuncak Boşanınca evli arkadaşlarının gözünde ünlü gibi bir şey oluyorsun.
Bir bardak su içsen "oo yaşıyorsun bu hayatı" diyorlar!
AlkışlıYorum
Yeni ehliyet aldığım ve çok iyi araba kullanmakla da övündüğüm dönemlerde üniversiteden bir arkadaşıma "Ver şu arabayı bir kullanayım" dedim. Arabaya bindik, arkadaşım da yanıma oturdu.
Şöyle bir saçlarımı arkaya attım ve çok bilmiş bir şekilde "Sana tek bir şey soracağım, sonrasına karışma.
Şimdi, hangisi debriyaj, hangisi fren, hangisi gaz?" dedim.
Arkadaşım sadece "İn arabadan!" diye bağırabildi bana. Sarışın mıyım? Hayır!
Sadece bir kadınım!
Bu esprileri yapmak sağlığa zararlı olabilir
BEN yürüyelim diyorum, Gerard Depardio.
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