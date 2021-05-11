Annelerin yıllara meydan okuyan mutfak alışkanlıkları

EN sevdiği tabaklarından birini kırsan bile "Olan ona olsun, sana bir şey olmadı ya" der.

Onlar için tabakları çok önemlidir. O yüzden birbirinden şık bu tabak takımları her zaman iyi bir hediye seçimi olacaktır.

MUTFAK çekmecelerini çatal-kaşık, tahta kaşık-kepçe, mikser-alüminyum folyo sırasıyla sınıflandırır.

Bu mutfak organizerleri işlerini oldukça kolaylaştıracaktır.

NEYİN nerede olduğunu sadece o bilir, ona sormadan bulmak imkansızdır.

Mutfaktan bir kase almak bizim için işkenceye dönüşebilir ama onun mutfağa girmesi ile aradığınız şeyi bulması arasında zaman diye bir şey yoktur.

YÜZYILLAR önce yazdığı yemek tariflerine bir kez olsun bile bakmaz ama yine de o defter bir yerde durur.

İKİ dünya savaşı ve dokuz iç savaş görmüş olan emaye tabaklarını atmaya kıyamaz.

MUTFAK evyesini delercesine bastırarak siler.

KAPI koluna taktığı mutfak havlusunu hiçbir şeye değişmez.

Bu yüzeye zarar vermeyen mikrofiber havlular hem pratik hem de oldukça kullanışlı.

Almak istediğiniz hediyenin yanına eklemek isteyebilirsiniz.

ÇAY suyu kaynadığı anda bunu yan odadan bile hissedebilir.

SÜRAHİNİN üstünü illa bir dantel ya da güzel bir bezle örter.

Yaz geliyorken dolaba bol bol su koymak için bu cam şişe ve sürahiler de bir seçenek olabilir.

PİRİNÇ ve bulgurdan taş ayıklamak konusunda asla hata yapmaz, bir dünya markasıdır.

BİR avuç da olsa kalan yemeği asla çöpe dökmez, "Kalmasın günah" diyerek yer.

MARKET poşetlerini ya kalorifer arasında ya da bir poşetin içinde biriktirir.

DONDURMA ya da yoğurt kaplarını asla çöpe atmaz, farklı şekillerde değerlendirir.

Şu ana kadar hep ev eşyası önerdik. Bir de birbirinden şık saksılara göz atabilirsiniz. Belki de çiçek yetiştirmek gibi bir hobi edinebilirler. Zaten böyle bir hobileri varsa hediye aramaya pek de gerek yok.

BULAŞIKLARI makineye dizmeden önce sudan geçirir.

Her ne kadar artık buna gerek olmadığı söylense de buna ikna olan kimse neredeyse yok. Eğer büyük bir hediye düşünüyorsanız bu bulaşık makinelerine de bir bakabilirsiniz.

MUTFAKTA iş yaparken salondaki televizyonun sesini açar ve dizisinden geri kalmaz. onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Çinliler'in ve Japonlar'ın gözleri aslında çekik değildir. Göz kapaklarının ikinci kıvrımı gözlerinin üstüne daha fazla inmiş haldedir, bu da gözlerinin daha dar yani çekik gözükmesine neden olur.

NE KADAR OLDU?

Umman'da babalarına doğum günü sürprizi yapıp balonlara bağlayan çocuklar ipi kaçırınca, babalarını kaybedip 3 gün sonra ölü olarak bulalı 2 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@negatifist Geçen sene derken kimse 2020'yi kastetmiyor herkes 2019'u geçen sene gibi görüyor...

AlkışlıYorum

İŞ seyahati dönüşü, kocamın "Bak sana ne aldım!" diyerek açtığı paketlerden zeytin, peynir, deterjan gibi şeyler çıkıyor.

İşin tuhafı ben de seviniyorum. Manyak mıyım ne?