Sadece kız babası olanların anlayabileceği şeyler

Haddinden fazla kıskanç olmak: Küçük prensesine kimseyi yakıştıramamak, hep çok daha iyilerini hak ettiğini düşünmektir.

İki aşk arasında kalmak:

Eşinin aşkının yanına kızının deli dolu aşkını da eklemektir.

Naz çekmeye alışmak:

Belki eşine söylenerek çektiği nazları seve seve, güle oynaya çekmektir.

Gerçekten baba olduğunun farkına varmak: Türk insanına göre bir erkek, kız babası olmadan gerçekten baba olduğunu anlayamazmış.

Kendisini koşulsuz sevecek birinin varlığını bilmek: Başka sevgiye benzemez kız evlat sevgisi.

Tamamen koşulsuz, tamamen içten kopup gelen.

Bir türlü büyüyemeyen bir evlada sahip olmak: Babalar için erkek evlat gibi değildir kız evlat, kaç yaşına gelirse gelsin büyümez, büyüyemez.

Evladının bir ömür boyu kendinden izler taşıyacağını bilmek: Küçükken, büyüdüğünde, evlenme yaşına geldiğinde, anne olduğunda hep sizden izler taşıyacağını bilmek, ona göre davranmak, yaşamaktır.

Kocaman parmaklarla küçücük fincanların kulpundan tutmak: İri cüssesiyle yere oturmak, kızının doldurduğu hayali çayı küçücük fincandan keyifle içmek, "Nefis olmuş, eline sağlık" demektir kız babası olmak.

Saç taramayı, toplamayı öğrenmek: Yıllardır eline tarak almamış, ömrü boyunca kısa saçlı olmuş bir erkeğin kısa süre içinde saç taramayı ve toplamayı öğrenmesi, bu işi annesinden iyi yapması demektir.

Barbie, Bratz, Winx, Çilek Kız, vb. şeylerin çok şey ifade etmesi: Başkalarının "Bratz ne?, Winx ne?" dediği şeyleri gün gün takip etmek, yeni çıkan modelleri hemen almak demektir.

Kızını evlendirirken tarifsiz bir acı yaşamak: Bir yanda onun mutluluğu ile mutlu olmak, bir yanda gidişine üzülmek, küçük bebeğinin büyüdüğünü ilk defa anlamak...

Yaşamayanın bilemeyeceği garip bir ruh hali ve dalgalanma.

Dünya üzerinde en az bir kişi için dünyanın en yakışıklı erkeği olmak: Sizden başka kimsenin yakışıklı olabileceğine ihtimal vermeyen biri.

20 yıl sonrası için bugünden planlar kurmak: Bebeğini kucağına aldığı ilk andan itibaren geleceğe dönük 20-30 yıllık planlamalara başlamaktır.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyanın petrol rezervinin yaklaşık yüzde 50'sine sahip olan Venezuela, İran ve Irak, petrol zengini ülkeler olmalarına rağmen dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyorlar.

NE KADAR OLDU?

UEFA Kupası'nda Bordeaux - Milan maçını yöneten hakem Ahmet Çakar, Bordeaux'un kullandığı serbest vuruşta Christophe Dugarry'e asist yapalı 25 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Çin'de kavga çıkmış. Kim kime vuracağını çözemediği için sarılıp, barışmışlar.

ALKIŞLIYORUM

TEMEL çok para kazanmış.

Ailece lüks bir lokantaya gitmişler.

En pahalı şarabı seçip ısmarlamış.

Garson, "Hangi yıl tercih ederdiniz?" diye sorunca Temel der ki:

- Pi mahzuru yoksa hemen isteyrum.