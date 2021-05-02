Kadınların en az bir kere fark etmeden yaptığı hatalar-2

Eski sevgilinin yeni sevgilisini ya da yeni sevgilinin eski sevgililerini araştırırken delirmek.

Açık konuşalım, çok zevkli bir olay ama bir yere kadar.

Bir süre sonra karşılaştırmalar yapmak ve olayları gereksiz yerlere bağlamak sadece bizi üzüyor. Bırakın ne halleri varsa görsünler!

Annenin yaptığı sanat eseri yemeğe "Çok kolay ben de yaparım" diye girişmek.

Yapın tabi, sonuçta anneler de annesinden öğrendi.

Lakin yerken çocuk oyuncağı gibi görünen o muhteşem lezzetlerin yapım aşamasını hiç de hafife almayın. Sonra hırs yapıp bırakamıyoruz da, illa becericez :/

"Nasılsa çok yürümem." deyip topuklu ayakkabı giymek için en çok yürünen günü seçmek.

Şunu net olarak söyleyebilirim hanımlar: Topuklu ayakkabı, arabası olan insanlar için tasarlanmış bir moda aracı. Yani toplu taşıma araçlarını kullanan bizim gibi zavallılar için çok konforlu değil. Ve nedense bir kural gibi topuklu ayakkabı giydiğimiz gün mutlaka çok yürümemiz gerekir.

Hata yapan birisine insanlık edip ikinci şans vermek.

Hata yapan birisine insanlık edip ikinci şans vermek Bu da bizim yufka yüreğimizin bir şaşkolozluğu. Dayanamıyoruz, sebepleri vardır diyoruz... İnanın bana ikinci şans verilen insanların geriye dönüp kendini mükemmeleştirdiği görülmemiştir.

Başkalarının dediklerini kafaya takıp durduk yere üzülmek.

Her insan iyi niyetli değil, artık bunu öğrenmeliyiz. Kilo almış olabiliriz, saçımızı bok gibi yapmış olabiliriz ya da herhangi bir konuda başarısız olmuş olabiliriz. Bunların hepsi bizi ilgilendiren ve telafisi mümkün olan şeyler.

Eller ne derse desin!

"Nasılsa düzelir" diye düşünüp karşısındaki insanı sürekli hoş görmek.

Hoşgörülü olmak iyidir, güzeldir. Ancak biz nedense karşımızdaki insanın kendini düzelteceğine inanırız, nasılsa ileride böyle yapmaz diye düşünürüz. Bir insan en başta nasılsa en sonda da öyle olur, bu değişmez bir gerçek. Evet erkekler de öyle! onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yapılan ankete göre kadınların yüzde 82'si erkeklerden önce, diğer kadınların kendisini beğenmesi için bakım yapıyor.

TESPİTLİ YORUM

Ev hediyesi olarak getirilen 'Borcam'ı "Biz de başkasına götürürüz" deyip açmayana "TÜRK" denir.

NE KADAR OLDU?

Manisa'da bir hırsız gireceği evin televizyonunun antenini bozup, ertesi gün "Beni eşiniz yolladı, televizyonu alıp tamire götüreceğim" diyerek televizyonu çalalı 13 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

"SENİN elinden ne olsa yerim" diyen sevgilime geçen hafta yaptığım çorba yüzünden zehirlenip hastanelik olan, 3 şişe serum yiyen ve 1 haftada anca toparlanan annanemden bahsetmeyi düşünmüyorum.

Hayırlısı ile önce yüzüklerimizi takalım sonra alıştıra alıştıra konuyu açarım....