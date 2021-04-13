Tuvalet aklı

HANİ derler ya "Türk'ün aklı tuvalette gelir" diye. Neden acaba ilginç fikirlere tuvalette imza atılıyor?

Orada oyalanacak, hipnoz etkisi olacak herhangi bir şey olmadığından, zorunluluktan düşünür insan... Boynuna televizyon, bilgisayar asılmış gibi yaşayan ve "Asla düşünme, biz senin yerine düşünürüz, alman gereken şeyleri söyleriz, asıl işin olan tüketme işini sakın aksatma" diyen bir sistemde ya tuvalet arası ya da uykuya beş kala yastık arası özüne döner insan. Tuvalet tam bir arınma yeri olarak işine yaramayan şeylerden kurtulma imkanı sağlayan bir mekan oluyor ününe yaraşır bir şekilde... Bu eylem işyerinde gerçekleştiriliyorsa son derece normaldir. Zira çoğu çalışan için tuvalet kabini gün içinde tek başına olunabilen yegane yerdir. Eğer kurumsal bir yerde çalışıyorsanız, açık ofisteyseniz ve devamlı insanların gözü üzerinizde ise sadece tek başınıza kalmak için bile tuvalete kaçabilirsiniz. Ya da Türk insanının tuvalet dışında hiçbir eylemi yalnız yapamadığından kaynaklıyor olsa gerek. Anne karışır, baba karışır, dayı hala karışır, arkadaşlar karışır, müdür karışır, karı-koca karışır, tek başına televizyon seyrederken bile ekrandan milletvekili karışır, bakan karışır.

Adama hiçbir durumda bir rahat verilip düzgün düşünmesine izin verilmediğinden aklının tek başına tuvaletteyken düzgün çalışmaya başlaması normaldir.

İnsanlar tuvalete girerken yanlarına okumak için bir şeyler almamışlarsa şayet canları sıkılacak ve önce etraftaki deterjan kutularının üstlerini okumaya başlayacaklardır.

Türkiye'deki su kaynaklarının kireç oranı haritası, daha sonra etraftaki farklı şeylere odaklanabilirler (çamaşır makinesindeki "Makineninizi bu kapağın altından tutarak kaldırmayınız" etiketi vb.) Lakin tuvalet ortamı ne kadar dinamik olabilir bilinmez, o açıdan bir zaman birimi sonunda yapacak bir şey kalmadığından düşünmeye başlanır... Kimi beste yapar, kimi dünya barışını düşünür, kimi de artık ne bileyim başka bir şeyi...

İki durumda da vücut adrenalin salgıladığı için sadece Türkler'e özgü olmadığını düşündüğüm olay. Japonlar'ın ispatladığı, Japonya'nın kalkınmasının sebebi olan durum. Tek sorunumuz yazmamak. Orada aklımıza gelenleri yazıp yapsak Türk mucizesini göstereceğiz dünyaya.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Orta Çağ'ın en ilginç notlarından biri IX. Gregory'nin kedileri şeytanın ajanı olarak ilan etmesiydi.

Papa böyle bir batıl inancı neden ortaya attı bilinmez.

Fakat o günden sonra Avrupa'da müthiş bir kedi avı başladı. On binlerce kedinin katledilmesiyle tabiat döngüsünde açılan gedik Avrupa'ya pahalıya mal olacaktı.

Avrupa'da kara ölüm diye bilinen veba salgınına bakteri taşıyan fareler neden olmuştu. Günden güne mikrop insanlara yayılıyor fakat kimsenin elinden bir şey gelmiyordu.

Çünkü ortada fareleri imha edecek kedi yoktu.

Avrupa kıtası nüfusunun üçte biri bu salgın sonunda hayatını kaybetti.

NE KADAR OLDU?

İran Kadın Milli Takımı'nın 8 oyuncusu erkek çıkalı 6 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ALIŞVERİŞ merkezinde yaptığım alışverişten sonra fatura istediğimde, "Sizin adınıza mı olacak?" sorusuna:

- "Yok gölgelerin gücü adına olacak" dedim. Kasiyer bunalıma girip işi bırakmış :)