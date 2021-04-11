Aklımızdan geçen nedenler

KENDİMİZLE baş başa kaldığımız zamanlarda, aklımızdan birçok anlamsız soru geçer.

İşte bu soruların en ilginçlerini sizin için araştırdık...

YANLIŞ çevrilen telefon numaraları niye hiçbir zaman meşgul çalmaz?

SADECE 'tek heceli' kelimesini söyleyebilmek için niçin dört hece kullanmaktayız?

NİÇİN limonlu gazozların içerisinde bir sürü suni tatlandırıcı varken bulaşık deterjanında 'gerçek limon suyu' kullanılmaktadır?

IŞIK 300.000 km/sn hızla yayıldığına göre karanlık hangi hızla çökmektedir?

TEFLONA hiçbir şey yapışmadığı halde teflon 'tavaya' nasıl yapıştırılmıştır?

24 saat açık denen benzin istasyonlarının kapılarında neden kilit vardır?

EĞER uçağın kara kutusu kaza anında parçalanmıyorsa neden bütün uçak bu kutunun üretildiği maddeden yapılmamaktadır?

NEDEN bir dakikalık saygı duruşları otuz beş saniyeyi geçmez?

NEDEN otel tanıtım programlarındaki her otelde tava yakan bir aşçı bulunur? Tava yakmak iyi otel için bir ölçüt müdür?

NEDEN bir eliniz dolu iken diğer elinizle kilitli bir kapıyı açmak zorunda kaldığınızda anahtar hep elinizin dolu olduğu taraftaki cebinizdedir?

NEDEN Amerikan Salatası kutusunun üzerinde Türkçe "Amerikan Salatası" yazarken İngilizce "Russian Salad" yazar?

Bu salata ABD-Rus ortak yapımı mıdır?

NEDEN taksi şoförleri seyir halindeyken kapılarını açıp sol ön lastiğe bakmaya çalışırlar? Otomobilde bir problem olduğunu fark etmişler ise bunun kaynağının sol ön lastik olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorlar? Ve neden daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler bir bakışla sorun çözülmüş müdür?

NEDEN erkekler bağrını açtıkça takozlaşırken kadınlar seksileşir?

NEDEN kainat güzellik yarışması yapılmaktadır? Güzellik yarışmalarına diğer gezegenlerden de mi başvuru olmaktadır?

Dünya güzeli neyimize yetmez?

NEDEN bir kimse tuvaletin yerini öğrenmek istediğinde "Lavabo nerede" diye sorar?

Amaç daha kibar olmak mıdır?

Lavaboya yoksa sı..lır mı?

NİÇİN falcıya gitmeden evvel randevu almak gereklidir?

Geleceğimizi bilemez mi?

TABELACILAR greve giderlerse ellerindeki pankartlara bir şey yazabilirler mi?

EĞER onları avlayamıyorsak bir turist mevsiminden nasıl söz edilebilir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

@BirYudum- Zemzem. Kızların yaptığı garip davranışlara örnek: Dedikodu arası el kremi ikramı.

TESPİTLİ YORUM

Sevgilisi olan güzel kızların sorunlarını dinleyen tipsiz ama duygusal genç, bu sene de "En İyi Yardımcı Erkek" dalında ödüle layık görüldü.

NE KADAR OLDU

Doktor lüzumu üzerine bir açıklama yapmak ister ve Türk dizi tarihinin gelmiş ve gelecek en iyi karakterlerinden, İstanbul'un sefiri Süleyman Çakır'ın ölüm haberini verir. Bugün tam 17 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

FAZLA kilolarından şikayet edip akupunktura gitmeye karar veren tombik anneme, babamın yorumu: Sana bu saatten sonra inşaat çivisi çaksak fayda etmez hanım... O günden beri küslerin barışmalarını bekliyoruz.