Annelerin yemek stratejileri

ANNELERİMIZİN öyle bir stratejileri vardır ki en usta stratejiler arasında ilk sıralarda yerini bulur.

Duygusallık, baba ile tehdit, para ile rüşvet, küsme, öfkeli gibi çeşitli değişik stratejileri vardır.

Tabağındakini bitir, arkandan ağlar: Çocukken en duygusal yaklaşımdı ama büyüdükçe çok işe yaramaz.

Tabağındakini bitir, köpekler kovalar:

Korkutarak yedirmeye çalışan anne. Büyüdükçe bu da pek işe yaramaz.

Tabağındakini bitir, sevgilin güzel olsun:

Genellikle ergenlik çağında inandığın bir strateji...

Tabağındakini bitir, dul kalma: Biraz daha büyüdüğümüzde inanmadığımız ama ya olursa diye düşündüğümüz stratejidir.

Anne: Çorbanı içmedin.

Çocuk: Karnım tok.

Anne: Dolma var.

Çocuk: Yemeyeceğim.

Anne: Dolapta pizza var pişireyim mi?

Çocuk: Hayır.

Anne: Patates kızartayım mı?

Diğer stratejilere bir bakalım:

Bunu bulamayanlar da var.

Bir kere yersen çok seversin.

Yemezsen büyüyemezsin.

Çorba içmeyene et/ börek/pasta yok.

Tamam yeme ama bir tadına bak.

Bunun aynısı dışarıda 10 lira.

Ye ye, kan yapar.

En önemli stratejisi ise 'Ekmeksiz ye' demesidir.

Özellikle annelerin ve anneannelerin doyma noktasına gelmiş ama tabağında hala yemek kalan çocuklarına, torunlarına söylediği laftır bu. Zaten ağzıma kadar dolmuşum, ekmek yemesem ne fark eder.

Çocuk: Ziyade olsun, eline sağlık.

Anne: Ekmeksiz ye.

Çocuk: Doydum teşekkür ederim.

Anne: Ekmek yedin mi?

Çocuk: Yedim.

Anne: Bir de ekmeksiz dene.

Çocuk: Gerçekten doydum.

Anne: Olsun ekmeksiz iyidir

Çocuk: Doydum ya!

Anne: Hadi bakalım ekmekleri alıyorum masadan...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İşaret dili konuşan insanların aksanları vardır ve kullandıkları işaretlerden karşılarındaki kişi nereli olduğunu anlayabilir.

TESPİTLİ YORUM

@ahsila İki gün önce COVİD pozitif çıkan biriyle temaslı olduğumu öğrendim. Ablam bugün diyor ki dolaptaki pastayı tat alma duyumuzu kaybetmeden yiyip bitirelim.

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