Türk ve Amerikalı-2

ONLARIN düğün törenlerinde gelinin yanındaki nedimeler her işe koşturur, organizasyona yardımcı olur ve gelinin yanından ayrılmaz.

Bizde gelinin yanından ayrılmayan en önemli kişi görümcelerdir. Onların onayının olmadığı herhangi bir şeyin gerçekleşmesi neredeyse imkansızdır.

ONLARA göre selamlaşmak için tokalaşmak yeterlidir. Çok lazım olmadıkça sarılmasalar da olur.

Bizdeyse selamlaşırken sevgimizi sarılarak, hatta bazen üç kere sarılarak göstermek vardır.

KAHVALTILARINI sütlü corn flakes ile yapmak onlar için yeterlidir, daha fazlasını aramazlar.

Bizde kahvaltının yeri Hürrem Sultan'ın saraydaki yerine eş değerdir öğünler arasında. Yumurtasından peynirine kadar masada bir sürü bulunur.

SOKAK lezzeti olarak genelde hot dog tercih ettiklerini biliyoruz. O da sadece hardallıdır, içinde başka bir şey olmaz.

Biz sokakta sebzelisinden sebzesine, bol kimyonlu, kekikli kokoreç gördüğümüz zaman kendimizden geçeriz.

Olmadı bi tükürük köfte!

ONLAR boş alanları işlevsel olarak kullanmayı çok severler. Garajlarını spor salonuna ya da atölyeye çevirmeleri olağan bir durumdur yani.

Biz eğer boş alan bulamazsak yaratmak üzerine güdümlüyüzdür.

Balkonu kapatıp içine turşu, küçük tüp, merdiven gibi şeyler koyarak yeni bir depo alanı oluşturmayı iyi biliriz.

GÜNLÜK duşlarını her zaman alırlar evet, ama onun adı duştur.

Bizimki duş almak değil, genellikle yıkanmak olur. Keseyi vücudumuza değdirmeden temizlenmiş hissetmeyiz.

SABAH kahvaltıdan önce kahve içmek, onlar için ayılma yöntemidir.

Güne neredeyse kahvesiz başlamazlar.

Biz bi bardak çay içmeden kendimize gelemeyiz, hatta bazılarımız çay içmeden sohbet bile etmeyiz. Kahve olmasa da olur.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Beyonce bir keresinde Kaddafi'nin bir partisi için tutulmuştu. Karşılığında çok tepki çekince Clinton Derneği'ne bir milyon dolar bağışladı.

TESPİTLİ YORUM

@drfaithdz Hatun elinde telefon heyecanla 'Biz neyiz şimdi?' dedi. '16 yıllık evlilik ve 2 çocuk sonrası bu soruyu sormakta biraz geç kalmadın mı?' dedim. 'Üff hayır be kırmızı mıyız, sarı mıyız onu soruyorum' dedi. Vaka haritasına bakıyomuş!

Neyse ucuz atlattık.

NE KADAR OLDU?

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde banka müdürü, müşterilerine "Dövizden güzel para kazanacağız" diyerek 100 milyon TL toplayalı ve sekreteri ile maçmaya çalışalı 3 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

KIZ torununun doğumunda yarım altın takarken;

"Erkek olsaydı tam takardım, artık kısmetse ikincisine" diyen kayınpederine;

"İkinciyi de kız yapıp soyunuzu kurutacağım" diyen gelini, alnının ortasından öpüyorum.