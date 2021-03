Çocukluğu tutumlu geçirenler

1. ESKİMEYEN hiçbir kıyafetin yerine yenisi alınmadı; yeni bir giysi için okulların açılmasını ya da bayramın gelmesini bekledik.

2. CANIMIZ çikolata ya da pasta istediği zaman, en ucuz bisküvinin arasına lokum konularak tatlı isteğimiz bastırıldı.

3. BABALARIMIZIN "Bu ne böyle saray gibi her yer yanıyo!" direktifiyle odalarda açık olan fazla ışıkları söndürdük.

4. YAZ gelip okullar kapandığında eğer tatile gidemiyorsak su dolu leğenin içinde yüzdük.

5. ANNELERİMİZ, kendi kıyafetlerini bozup bize elleriyle yepyeni elbiseler dikti.

6. DİŞLERİMİZİ fırçalayacağımız zaman ya da banyoda yıkanırken, boşu boşuna suyu akıtmamamız gerektiğini ezberledik.

7. GEZMEYE gitmeden önce annemizin "Bak dışarda bi şey istemek yok ama!" pazarlıklarıyla karşı karşıya kaldık.

8. TİPİ hiç hoşumuza gitmeyen giysileri sağlam olduğu gerekçesiyle ve "Seneye de giyersin" diyerek üstümüzden döküle döküle giydik.

9. BİR yerden bir yere giderken taksiye binmek hayaldi; dolmuşta, otobüste annemizin kucağında seyahat ettik.

10. HAMBURGER, pizza ya da döner yemek için babamızın maaş aldığı günü beklemek zorundaydık.

11. HİÇBİR zaman ikinci kolayı içmek gibi bir şansımız olmadı; verilenin her zaman kıymetini bilip fazlasını istemedik.

12. PEŞİN para verilerek hiçbir şeye sahip olunmadığını gördük; senet, taksit gibi kelimeleri, dört işlemden daha önce öğrendik.

13. BÜTÜN bunların verdiği disiplin sayesinde döneri her zaman ayranla aynı anda bitirdik.

Bu yüzden biz tutumlu ve sistemliyiz işte. Hayat bize disiplinli olmayı taa çocukken öğretti. Bazı konularda cimri gibi görünsek de öyle değiliz. Biz dönere sahip olmanın şansını bilip, mutluluğumuzu ayranla taçlandıran çocuklardık da ondan bütün bunlar :) onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yüzüklerin Efendisi'nin yaratıcısı J.R.R. Tolkien, Mordor'u yaratırken Birinci Dünya Savaşı'nda yer almış bir asker olarak, bulunduğu savaş alanlarından ilham almış.

TESPİTLİ YORUM

Bir kadın, "Git başımdan yalnız kalmak istiyorum" derse, gitmeni değil, kalmanı istiyordur. Belki de gitmeni istiyordur. Kadınları anlamak zor.

NE KADAR OLDU?

Roma, Cengiz'in attığı gole "Aynısını ben de atarım" diye yorum yapan taraftarı stada çağırarak madara edeli 2 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

Birinci sınıfa giden öğrencime soruyorum, "Hiç tanımadığın biri seni bir yere davet etti diyelim. Ne dersin?" diye.

Koparan cevap anında geliyor:

"Gelemem; çünkü çok ödevim var derim öğretmenim." Yok, ödevi olmasa gidecek.

Akıllı ve çalışkan öğrencim benim.