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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 04 Mart 2021, Perşembe

Sabah uykusunun dayanılmaz ağırlıgı

HAFTA içi, işe gitmek zorunda olduğunuzda sinir bozucu bir zorunluluktur. Sıcacık yatağı bırakıp, karanlık, ıslak ve soğuk sokaklara kendini atmak, sonra o sokakları bile aratan buz gibi işyerine gitmek azaptır.
Toplu taşıma araçlarında zombi misali insan eti yiyecek gibi bakan mutsuz sıradan insanlar görürüz.
Bakmayın öyle basit gibi durduğuna, o uyku insanlara neler yaptırabiliyor. Mesela bir arkadaşımın yorumu iyiydi: "Ya bu sabah uykusu yüzünden sayısal loto, şans topu, altılı oynuyorum." Düşünün o kadar tatlı geliyor.
Hele o alarmınızın dili olsa da konuşsa. Eskiden horozlu saatlerinizin "ZIRRRR" diye köpek öldüren şeklinde bir çalışı vardı. Artık onun yerini cep telefonlarımızın girmesiyle istediğimiz şarkıyı koyabiliyoruz.
Ama eğer çok sevdiğiniz bir şarkıyı telefonunuzun alarm sesine ayarlarsınız o şarkıdan nefret edebilirsiniz. Deneyin isterseniz.
Ne demiştik eğer alarm konuşsa şöyle derdi herhalde:
- Uyannnnn. Günaydın.
Ertele tuşuna basarsan.
- Duymadın sanırım uyannn.
Ertele tuşu yine.
- Uyansana yaaaa.
Ertele tuşuu.
- Uyansana lannnnnn.
Ertele tuşu.
- Biraz daha alsın uykusunu bekleyelim. Sonra uyandırırım.
- Uyansana lan gerizekalı.
Ertele tuşu.
- Uyanmayanınnnnn!..
- Ertele - Başlarım ulan ben bırakıyorum bu işi. Anam ağladı seninle mi uğraşacağım lan.
Bakınız sabah kalkan yüzlere.
Resmen öğleye kadar evrim geçiriyorlar. Patlamış gözler ile manasız bakışlar. Dokunsan havaya uçacak bir bomba kıvamında insanlar. Bazıları geçen dakikaları değerlendirip toplu taşıma araçlarında tanımadığı bir bedenin omzuna koyarak ağzını bırakın sinek kaçmasını martı girebilecek kadar açık uyuyan insancıkları görebelirsiniz. Neyse uykum geldi yazarken. Yazıma son verirken, "Bir size hastayım bir de sabah uykusuna."

LÜZUMSUZ BİLGİLER
16. Yüzyıl'da bir İngiliz polisi kendisine sopasıyla saldıran bir adamı hapse atmış.
Sonradan, hapse attığı bu adamın Kral 8.
Henry olduğunu öğrenmiş.
Kral'ı serbest bıraktıktan sonra asılacağını düşünse de, 'işine olan bağlılığı' sebebiyle ödüllendirilmiş.

TESPİTLİ YORUM
Bir kadın güzelse kork; güzel ve yalnızsa daha da kork; güzel, yalnız ve kırılmışsa hemen ölü taklidi yap.

NE KADAR OLDU?
Çin'de 10 yıldır kayıp olan kadın evinden 160 km uzaklıkta bir internet kafede oyun oynarken bulunalı 6 YIL OLDU

AlkışlıYorum
SIRADAN bir yürüyüşe çıkmadan önce ne giyeceğine karar veremeyen, aynanın karşısında en az 5 dakika saçını düzelten ve çıktığında erkekler için "Önlerinden geçmeyelim, ümitlenmesinler!" diyen büyükanneme büyük bir alkış.
Çok düşünceli ve nazlıdır kendisi.

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Sabah uykusunun dayanılmaz ağırlıgı
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