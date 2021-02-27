Kadınlar ve çiçek
Nedir, nasıldır, niyedir, şu yaşıma geldim çözemedim.
Hangi yaşta olunursa olunsun, bir ilişkinin olmazsa olmazı. Fakat yan çizen erkek milleti, 'Aman yahu çiçeğe ne gerek var? Sensin benim çiçeğim' derse de çizemez.
Erkekler bu konuda hayli düşünür. 'Ya niye bu kadar çiçek konusunda takıntılar?' diye. Çoğuna göre çiçek sadece bir ottur.
Erkekler çiçek taşımayı sevmezler. Çünkü bütün herkesin ona baktığını hissederler. Şöyle bir ayrım yapalım. Erkeğin elindeki çiçek demedini gören kadın: "Ayyy ne romantik. Adama bak almış çiçeğini. Ne kadar düşünceli bir adam. Bizimki öküz nerdee!" Erkeğin elindeki çiçek demedini gören erkek: "Tipe bak tipe almış eline çiçeği.
Girmiş bitkisel hayata. Hep bunlar yüzünden bizim hatunlarda coşuyor çiçek çiçek diye..." Aslında bütün mesele minimum bir-iki haftalık mutluluk, vazoda masaya söz konusu çiçek konduğunda bakıp bakıp gülümsemek.
Güzel kokulu çiçeğin güzel aşkınıza benzemesi, başka bir anlam yüklenmez genelde.
Yirmili yaşlardayken, olayı sorgulardım, "Yahu çiçek işte altı üstü falan" derdim.
Evet odunmuşum resmen, ya kardeşim sana ne olayın matematiğinden, al çiceği ver sevdiceğine, sonra gelsin öpücük yağmuru. Olayı irdelemenin, tartışmanın, mantık bulmanın hiç manası yok. Gönderin çiceği rahatlayın hatta alışkanlık haline getirin, ayda en az 1 defa gönderin kardeşim.
Şimdi bazı hemcinslerim, her ay gönderirsek alışkanlık olabilir diyebilirler. Hayır kardeşim yanılıyorsun, gönder gitsin. İnan bana çiceğe verdiğin 50-100TL, sana mutluluk, huzur ve öpücük olarak geri dönecek.
Ulan, ben bu gerçekleri 30 yaşından sonra çözen kafama tüküreyim.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Uzmanlar, dikkat çekmek için etikete '19.99 lira' gibi fiyat yazan mağazadan gerçekleştirilen alışverişte, 1 kuruş para üstünü 'Bozuk para yok' gerekçesiyle ödemeyen firmanın, dava açılması halinde tüketiciye 5 bin lira tazminat ödemek zorunda kalabileceğini söyledi.
TESPİTLİ YORUM
Mutluluğa giden yolu bulsam, yol paralı çıkar fakirlikten gidemem anasını satayım.
NE KADAR OLDU?
Braga-Porto maçında sahaya giren ambulans arıza yapınca futbolcular ambulansı el birliğiyle vurduralı BİRKAÇ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
KÜÇÜKKEN bisküvi ve çikolata paketlerinin üzerindeki Arapça yazıları yenmeden önce okunacak dua sanan, ama Arapça bilmediği ve okuyamadığı için yediklerinin haram olduğunu düşünmüş bir kardeşim var. Anne, baba nerede yanlış yaptınız siz?
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