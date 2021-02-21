Askerde iş bilmek artı mı?

- ARANIZDA E sınıfı ehliyeti olan var mı?

15-20 kişi el kaldırır.

- En deneyimliniz hanginiz?

Biri 5 yıl, biri 6 yıl derken biri de 10 yıl.

- (10 yıl deneyimli olana hitaben) Şu el arabasını al, şuralardaki çöpleri, çöp alanına taşı. haydi aslanım.



-ARANIZDA pos makinesinden anlayan var mı ?

- xxx'de kasiyerdim komutanım.

- Tamam bu bulaşıkçı olsun

-ARANIZDA inşaat mühendisleri önce çıksın Atlayanlar.

- Yemekhanede ek servis yeri için duvar kırılacak gelin bakem...

- ARANIZDA kimya mühendisi var mı?

+ (Acemi arkadaş) Ben varım komutanım.

- Tamam, sen çay - şeker karışımını iyi yaparsın, seni çay ocağına çaycı yapıyorum.

- ARANIZDA kitap okumayı seven ve sigara içmeyen var mı?

- Ben, ben, ben komutanım.

- Gelin öne doğru.

- Emredersiniz komutanım.

-2 kamyon kitap gelmiş kolilerle, onları içerideki kütüphaneye taşıyın.

- ARANIZDA dalgıç var mı?

- Üç beş kişi el kaldırır. Aralarında en kıdemli, bröveli aşmış arkadaşa bölük akvaryumunun temizliği ve balıkların bakımı kitlenir.

- ARANIZDA bilgisayar kullanmayı bilen var mı?

Eller havada.

- Çavuş! Al bunları karargaha götür, monitörleri depoya taşısınlar.

- MESLEĞIN nedir asker?

- Kepçe operatörüyüm komutanım.

- Geç gazinonun lokantasına; aşçı yardımcısısın, kepçeyle yemek karıştır.

-ARANIZDA mühendis var mı?

- Var komutanım .

- Ne mühendisisin?

- İnşaat komutanım.

- Yok bu olmaz, sen ne mühendisisin?

- Bilgisayar mühendisi komutanım.

- Tamam, al bundan sonra TV kumandasının zimmeti senin üstüne.

- ARANIZDA beden öğretmeni var mı?

- Ben komutanım.

- Al şu filamayı. eksiseyler.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2016 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi yönetimi, sürekli üniversitenin kampüsünde vakit geçiren köpeğe öğrenci kimliği çıkarttı.

Köpeğin ismi: Gobi reis Fakültesi:

Edebiyat Bölüm: Tarih

TESPİTLİ YORUM

Her ortama kendini zorla dahil etmeye çalışan kişileri hiç sevmiyorum. Haber verseydiniz ben de gelirdim. İşte sen gelme diye haber vermedik.

NE KADAR OLDU?

Konya'da düğün günü damadın işyerini soyan hırsız, damadı gerdekteyken arayıp "Dükkan elden gidiyor, siz keyfinize bakın" diyeli 16 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

OĞLUMA verdiğim cezadan sonraki yorumu. "Anne çok kalbimi kırdın, bu son kalbimdi artık tamir de edemem onu. Ne yapacaksın şimdi kalpsiz çocuğu sen?"