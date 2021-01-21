Kadın mimikleri ve anlamı
Alnınızdaki teri kravatınızla silmeniz ya da yemek yerken üzerinize dökmeniz sebep olabilir.
Kontrollü öfke:
SIKICA kapalı dudaklar, kabaran burun delikleri, hafifçe şaşılaşan gözler. Eksi kız arkadaşa ait bir albümü bulmuş olmak sebep olabilir.
Korku: GÖZLER iyice açık, kaşlar hafif kalkık, dudak kenarları aşağı sarkık. Kalacak yeri olmayan sevimsiz arkadaşınızı size çağırmış olmanız sebep olabilir.
Alaycı gülüş: AĞIZ yarı açık, gözler hafif şaşı.
Arkadaşlarınızla dışarı çıkacağınızı ve geç kalmadan döneceğinizi söylemeniz sebep olabilir.
Mecburi gülümseme:
DENGESIZ bir sırıtışta dudak kenarları farklı yönlere bakar. Patronunuzu yemeğe çağırmanız yeterli…
Alay: DUDAKLAR kapalı ve bir tarafa kayar.
Daha iyi manzaralı bir oda için ekstra 100 lira vermeyi reddetmeniz sebep olabilir.
Rica ederken:
KALKIK kaşlar, titreyen çene. Bir söz verin ve daha sonra fikrinizi değiştirin.
Müdafa: KIRIŞMIŞ alın, hafif açık dudaklar, ıslak gözler. Sebep olmak için tekrar bir şey için söz verin ve yine fikrinizi değiştirin.
Şaşkın öfke: TEK kaş kalkık, çene öne çıkık.
Tuttuğunuz takım maçı aldığında, üniforma ile yatağa girmeyi deneyin.
Şaşkınlık: GÖZLER iyice, ağız hafifçe açık.
Başka bir kızın ismini dövme yaptırmayı deneyebilirsiniz.
Nefret: YÜZ kasları bir maske gibi donmuş.
Elbisesinin güzel olduğunu ama sekreteriniz üzerinde daha iyi duracağını söyleyin.
Teslimiyet: AĞIZ kapalı, tek kaş hafifçe kalkık.
Nasıl sebep olunabileceği hala bir muamma.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kadınlardaki sinir reseptörü sayısı erkeklerdekinin iki katıdır. Bu yüzden acıyı daha yoğun hissederler. Ancak, acıya karşı dayanıklılıkları da daha fazladır.
TESPİTLİ YORUM
Sabah uyandığımda alarmın çalmasına daha 2 saatin olduğunu gördüm, sevinçten uyuyamadım.
NE KADAR OLDU?
Kentucky eyaletindeki Lexington Hapishanesi'nden kaçan hükümlü Robert Vick, eksi 20 derece soğuğa dayanamayınca hapse geri dönmek istedi. 11 yıl hapse mahkum olan 42 yaşındaki Vick hapisten kaçtıktan sadece bir gün sonra polisi arayıp hapishaneye geri götürülmesini istedi. 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
CANIM kaynanacığım, hani evimize her gelişinde, bin bir bahaneyle evin her köşesini gezip temiz olup olmadığını kontrol ediyorsun ya, hiç zahmet etme tertemiz her yer. Çünkü sen gelmeden önce oğluna saatlerce evi temizletiyorum.
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