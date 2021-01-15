Hayvanlar ile ilgili ilginç bilgiler



Sadece dişi sivrisinekler ısırır.

- Hanım sen bi şu adamı kap gel.

- Hee oldu Necmi, her şeyi ben yapayım. Isırayım, hayati tehlikeyi atlatayım, bir de eve gelip temizlik yapayım, yemek yapayım.

- İşin gücün vız vız vız.

Bazı böcekler kafaları kopmasına rağmen 1 sene yaşayabilir.

- Ya şu gelen kim ya Arif?

Kafası yok.

- Hee o, şu bizim Neriman ya. Doktor kafasız bir yıl yaşayabilir demiş.

- Hii Allah korusun. Yazıkk.

Yılanlar duyamaz.

İnsan: Abi şurdan su içicem dokunmazsın di mi?

Yılan: Bana bir şey anlatıyo, hareket çekiyo, lan indir elini.

Şunu bi kapıyım.

İnsan: Ahhh hani su içerken yılan ısırmazdı.

Yılan: Ne diyo lan bu, bi daha kapayım şunu en iyisi.

Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar.

- Sen niye yemiyon Mahmut.

- Yemeğe ayağınızı sürüyorsunuz, iğrençsiniz.

- Sen bilirsin.

İnsanları parmak izinden, köpekleri ise burun izinden tanımak mümkündür.

- Bizim Karabaş'ın cinayet şüphelisini getirdik amirim.

- Burun izini aldınız mı?

Mavi yunusların kalbi dakikada sadece dokuz kere çarpar.

- Hayati hiç heyecanlı değilsin, kalbini hissetmiyorum.

Yoksa beni sevmiyor musun?

Söyle Hayati.

- Lan ben mavi yunusum.

Bir ıstakoz, ancak yedi senede, yarım kilo alabilir.

- Ay şekerim diyete başladım.

- Niye canım, hiç kilon yok gibi.

- Valla 7 senede yarım kilo almışım, dehşet. Bir devekuşunun gözü beyninden büyüktür.

Çekirgenin kulağı dizindedir.

- Duymuyorum doktor bey.

- Artık fazla zıplamayın.

Dizinizde kireçlenme gördük.

Duymayabilirsiniz artık.

Dikkat etmeniz lazım.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Eminem'in annesi, hakkında yazdığı kelamlar için oğluna 11 milyon dolarlık karalama davası açmış, 25 bin dolara anlaşmıştır.

Bu paranın 23,354.25 doları ise avukatına gitmiştir.

TESPİTLİYORUM

Türk kızını Mars'a yaşam kanıtı aramaya göndersen "Ben niye arıyormuşum önce o arasın" der.

NE KADAR OLDU?

Çin İmparatoru Shen Nung, sarayının bahçesinde su içerken, iki yeşil yaprak imparatorun fincanının içine düştü. Suyun tadının değişmesi üzerine bu durum araştırıldı ve çay vazgeçemediğimiz bir içecek olalı 5 BİN YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Sigaranın zararlarından konuşuyoruz.

- Sigara zararlı, içmemek lazım.

- Yok ya herkese zarar vermiyor.

- Nasıl?

- Dedem çok uzun süre sigara içti, 103 yaşına kadar yaşadı.

Hatta halam, dedem 95 yaşına gelince bu adam niye ölmüyor diye doktora bile götürmüştü.