Ünlülerin gafları
"YETMİŞ milyar ve telif haklarımı ödeyen sanatçıya şarkı veririm ama böyle enayi nerede?" Rafet El Roman
"BUGÜN 10 Kasım Atatürk'ün 64. ölüm yıl dönümünü şölenlerle kutluyoruz." Elif Güvendik
"ERKEKLER top görünce hemen dokunmaya ve vurmaya çalışıyor. Topu kıskanıyorum." Burcu Esmersoy
"SALAK olabilirim ama aptal asla!" Asena
"MOZART dinlemiyorum ama Türkiye'ye gelirse konserine mutlaka giderim." Emrah
OYUNCAK pandayla kaçırılan uçak haberi üzerine: "Panda canlı mıydı?" Defne Samyeli
BÜYÜK bir azimle koltuğa oturan bebek videosu üzerine: "P.ç kurusu nasıl da oturdu değil mi?" Mehmet Ali Birand
"EVET şimdi de huzurlarınıza İstanbul'un en eski anıtlarından birini, Ajda Pekkan'ı çağırıyorum." Halit Kıvanç
29 Ekim resepsiyonuna davet edilmesi üzerine: "O gün çok yoğunum. 30 Ekim olsa olmaz mı?" Hadise
"B çok önemli bir harftir. B olmasa Bülent'e ülent, Bursa'ya Ursa derdik." Mahmut Tuncer
MAÇTA hattrick yapan ve ertesi gün düğünü olan Ümit Karan'a: "Tüm golleri bu akşam mı attın yarına gol kaldı mı?" Erman Toroğlu
"BEN deniz ürünlerini severim. Mesela balık, tavuk yerim." Gizem Özdilli
MÜZİK yarışmasında Dersimli olduğunu söyleyen yarışmacıya: "Herkes Karadenizlilere olan hayranlığımı bilir.
Bir Karadenizli yarışmacı ile çalışmayı çok isterim." Ebru Gündeş
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yetişkin bir insan, ömrü boyunca uzaktan kumandanın tuşlarına basarken yaptığı başparmak hareketine harcadığı toplam enerjiyle bir su aygırını kaldırıp 3 metre havaya fırlatabilir...
TESPİTLİ YORUM
@monakopiremsesi 7 senelik sevgilim, birlikte yaşadığım insan bugün bana ileride ne olmayı düşünüyorsun diye sordu?
Reyis az biraz dinleseydin be valla sohbetim hiç fena değildir aslında...
NE KADAR OLDU?
Mısırlı bir baba çocuğuna "Facebook" adını koyalı 13 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ARKADAŞLAR ile bir lokantadayız.
Aksi ihtiyar bir garson amca ilgileniyor bizimle.
Arkadaşlardan birisi az çorba söylemiş ama gelen çorba tam çorba.
Garson amcaya, "Ben az çorba istemiştim" diye itirazda bulunuyor.
İhtiyarın verdiği cevap ile gülmekten yıkılıyoruz:
"Az yeeee!"
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