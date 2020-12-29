Coronavirüs geyikleri-1
OTURMA odasına İzmir, mutfağa Ankara, yatak odasına da İstanbul yazdım. Şehir şehir dolaşıyorum ohhh.
TARİHTE ilk defa dünyadaki tüm kadınlar kocalarının nerede olduklarını biliyorlar.
20 YAŞ altı sokağa çıkmasın, 65 yaş üstü evde kalsın.... Yok edilmesi planlanan hedef kitle biz miyiz ne?
YÜZYILIN son kabadayısı Corona!
Dünyada ne kadar bar, pavyon, kumarhane varsa tek başına kapattı.
ÇİN'DEN kaç gündür hiç ses çıkmıyor, mahallenin delisi gibi ortalığı karıştırıp kenara çekildiler.
2021'E girersek o bizi kutlasın, siz 2020'den nasılsa çıktınız diye.
ÜRDÜN'DE bir adam aracın içinde Corona'dan öldüğü için aracı ile birlikte defnedildi, malını öbür tarafa götüren ilk insan olarak tarihe geçti.
ANNEME "Virüs var biraz alışveriş yapalım" diyorum. O da "Dur belki ölürüz, masraf yapmayalım" diyor.
KORKUDAN sadece sokağı değil, tartıya da çıkamıyorum.
EV kızı isteyenlere müjde. Şimdi bütün kızlar evde.
ESKİDEN biri hapşırınca "Çok yaşa" denirdi. Şimdi hapşırıldığında "Git ileride hapşır, vallahi 155'i ararım" deniyor.
BÜTÜN ülke Mucize Doktor'daki Ali Vefa gibi olduk, temas yok.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir keresinde Yeni Zelanda'da barınaklardaki köpeklerin ne kadar zeki olduğunu göstermek için üç köpeğe modifiye edilmiş arabaları sürmek öğretilmişti.
TESPİTLİ YORUM
@mirkovich_ Sokakta ilk kez maskeli insan gördüğümüzde "Bu da ne çok abartmış" dediğimiz o an...
NE KADAR OLDU?
David Copperfield'in gösteri sırasında sahneye çıkarak yok ettiği Atilla Taş, geri döner dönmez nasıl kaybolduğunu açıklayarak şovu yok edeli 21 YIL OLDU
AlkışlıYorum
AMSTERDAM sokaklarında hippi kılığı ve gitarı ile şarkı söyleyen çocuk para isteyince elime gelen 20 Euro'yu gösterip, "Söylediğin şarkıyı anlamıyorum, Türkçe çalarsan parayı veririm" dedim. Çocuk hiç tereddüt etmeden gitarla Ankara'nın Bağları'nı çaldı, parayı da kaptı!
Ne diyeyim, o kılıkla sakın memlekete gitme Bayburtlu Orhan...
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