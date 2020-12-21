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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 21 Aralık 2020, Pazartesi

Kadınların çantası çöp mü?

BİRÇOĞUMUZUN da bildiği gibi kadınların çantası adeta uçsuz bucaksız bir dünya!
İşte kadınların çantasında taşımaktan bir an önce vazgeçmesi gereken şeyler...
Kulak çubuğu:
MAKYAJ fazlalıklarını silmek için çantamızda taşıdığımız kulak çubukları, en kritik anlarda imdadımıza yetişiyor desek yeridir. Tabii bunları kullandıktan sonra çantaya geri atmak da birçoğumuzun ortak noktası!
Kırılmış pudra:
YİNE birçok kadının yaptığı bir davranıştan bahsetmek istiyoruz: Kırılmış pudraları atmamak ve onları sonsuza dek çantada taşımaya devam etmek!
Boş ilaç paketleri:
REGL dönemleriminde imdadımıza koşan ağrı kesiciler, çantamızın olmazsa olmazlarından biri. Keşke bir de boş paketleri atabilsek!
Eski taraklar:
ESKİ püskü ya da metal uçlu taraklar, saçınıza zarar vermekten başka bir şey yapmaz. İyisi mi siz eski tarağınıza veda edip bir adet tahta tarak alın!
Fişler:
KADINLARIN çantasından eksik olmayan bir diğer şey de fişler! Nedendir bilinmez, kimilerimiz tomar tomar fişleri atmamaya ve bunların hepsini çantasında depolamaya bayılır.
Boş sakız ambalajları:
KADINLARIN bir an önce kurtulması gereken bir başka şey de boş sakız ambalajları!
Bitmiş rujlar:
UNUTMAYIN ki rujlar da, tıpkı diğer tüm kozmetik ürünler gibi son kullanma tarihine sahiptir. Bu nedenle çantanızda aylardır sakladığınız eski rujunuza veda etmek vakti!
Tarihi geçmiş el kremi:
BİLİYORSUNUZ ki kadınların birbirine el kremi ikram etmesi oldukça yaygın bir davranış!
Yani artık çantamızda el kremi taşımak, pek de şaşırılacak bir durum değil. Dikkat etmeniz gereken nokta bu kremleri ne kadardır taşıyor olduğunuz!
Metal törpü:
ÇANTANIZDA törpü taşımanız kadar doğal bir durum yok! Ancak törpünüzün metal olmaması çok önemli. Metal törpüler, tırnağınızda soyulmalara ve çatlaklara yol açabilir. Tercihinizi kağıt törpülerden yana kullanın.
Eski kartvizitler:
KUAFÖR, klinik, doktor ya da mağaza… Çantanız çeşit çeşit kartvizitlerden geçilmiyorsa bir an önce o kartvizitlerden kurtulmanız gerektiğini hatırlatalım! brightside.me

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Servet Çetin:
Alex ilk geldiğinde şaka ile karışık "Al şu imzamı her yere girersin" dedim. Sonra burda kral oldu. Ama o olayı unutmadı.
Aynı espriyi çok sonra bana yaptı; "Al Servet bu da benim imzam, bununla her yere girersin" dedi.

TESPİTLİ YORUM
@mileyswa: 6 yaşındasın, okula gideceksin annen külotlu çorabını giydirirken seni de onunla beraber kaldırıyor.

NE KADAR OLDU?
Rize'de itfaiye teşkilatının kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yangın tatbikatında cansız manken yanalı 5 YIL OLDU

AlkışlıYorum
2 aydır kullandığı diş fırçasını banyoda ıslak halde bulan hayırsız evlat:
- Baba diş fırçam neden ıslak? Fırçamı sen mi kullandın?
- Oğlum o zaten benim diş fırçam..
- Böööğğhh!!

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Kadınların çantası çöp mü?
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