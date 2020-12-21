Kadınların çantası çöp mü?
İşte kadınların çantasında taşımaktan bir an önce vazgeçmesi gereken şeyler...
Kulak çubuğu:
MAKYAJ fazlalıklarını silmek için çantamızda taşıdığımız kulak çubukları, en kritik anlarda imdadımıza yetişiyor desek yeridir. Tabii bunları kullandıktan sonra çantaya geri atmak da birçoğumuzun ortak noktası!
Kırılmış pudra:
YİNE birçok kadının yaptığı bir davranıştan bahsetmek istiyoruz: Kırılmış pudraları atmamak ve onları sonsuza dek çantada taşımaya devam etmek!
Boş ilaç paketleri:
REGL dönemleriminde imdadımıza koşan ağrı kesiciler, çantamızın olmazsa olmazlarından biri. Keşke bir de boş paketleri atabilsek!
Eski taraklar:
ESKİ püskü ya da metal uçlu taraklar, saçınıza zarar vermekten başka bir şey yapmaz. İyisi mi siz eski tarağınıza veda edip bir adet tahta tarak alın!
Fişler:
KADINLARIN çantasından eksik olmayan bir diğer şey de fişler! Nedendir bilinmez, kimilerimiz tomar tomar fişleri atmamaya ve bunların hepsini çantasında depolamaya bayılır.
Boş sakız ambalajları:
KADINLARIN bir an önce kurtulması gereken bir başka şey de boş sakız ambalajları!
Bitmiş rujlar:
UNUTMAYIN ki rujlar da, tıpkı diğer tüm kozmetik ürünler gibi son kullanma tarihine sahiptir. Bu nedenle çantanızda aylardır sakladığınız eski rujunuza veda etmek vakti!
Tarihi geçmiş el kremi:
BİLİYORSUNUZ ki kadınların birbirine el kremi ikram etmesi oldukça yaygın bir davranış!
Yani artık çantamızda el kremi taşımak, pek de şaşırılacak bir durum değil. Dikkat etmeniz gereken nokta bu kremleri ne kadardır taşıyor olduğunuz!
Metal törpü:
ÇANTANIZDA törpü taşımanız kadar doğal bir durum yok! Ancak törpünüzün metal olmaması çok önemli. Metal törpüler, tırnağınızda soyulmalara ve çatlaklara yol açabilir. Tercihinizi kağıt törpülerden yana kullanın.
Eski kartvizitler:
KUAFÖR, klinik, doktor ya da mağaza… Çantanız çeşit çeşit kartvizitlerden geçilmiyorsa bir an önce o kartvizitlerden kurtulmanız gerektiğini hatırlatalım! brightside.me
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Servet Çetin:
Alex ilk geldiğinde şaka ile karışık "Al şu imzamı her yere girersin" dedim. Sonra burda kral oldu. Ama o olayı unutmadı.
Aynı espriyi çok sonra bana yaptı; "Al Servet bu da benim imzam, bununla her yere girersin" dedi.
TESPİTLİ YORUM
@mileyswa: 6 yaşındasın, okula gideceksin annen külotlu çorabını giydirirken seni de onunla beraber kaldırıyor.
NE KADAR OLDU?
Rize'de itfaiye teşkilatının kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yangın tatbikatında cansız manken yanalı 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
2 aydır kullandığı diş fırçasını banyoda ıslak halde bulan hayırsız evlat:
- Baba diş fırçam neden ıslak? Fırçamı sen mi kullandın?
- Oğlum o zaten benim diş fırçam..
- Böööğğhh!!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Şu kız güzel mi? 20 Aralık 2020, Pazar ERKEĞİNİ teste sokmuş kız sevgilidir. Erkeğinden aldığı cevaba göre ilişkiyi şekillendirecektir. Böyle bir soru...
- Kel alaka bilgiler 19 Aralık 2020, Cumartesi KEL olmak var ya... Dünya dönüyor, klişeler bir bir yıkılıyor. Bu yazıyı okuyunca "Keşke ben de kel olsam" diyeceksiniz... ...
- Bir kadından asla duyamayacaklarınız.... 18 Aralık 2020, Cuma YÜZLERCE yıl bekleseniz bile bir kadından asla duyamayacaklarınız: "Kadınların bazı cümleleri kurmaları imkansızdır....
- Hollywood filmlerinden dertler 17 Aralık 2020, Perşembe KARE ekmek üzerine sürülen fıstık ezmesi sebebiyle yer fıstığı alerjisi olduğunun öğrenilmesi. SABAH kahvenin...
- Evlilikleri uzatan taktikler 16 Aralık 2020, Çarşamba BOŞANMA oranlarının her yıl daha fazla arttığı bir dünyada yaşadığımızı düşünürsek, büyük nimet sayabileceğimiz...