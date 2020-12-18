Bir kadından asla duyamayacaklarınız....

YÜZLERCE yıl bekleseniz bile bir kadından asla duyamayacaklarınız:

"Kadınların bazı cümleleri kurmaları imkansızdır. Onun için boş yere umutlanayım demeyin."

"Hayatım tabii ki Facebook'taki kız arkadaşlarının bikinili ve şortlu resimlerini beğenebilirsin.

Hiç sorun değil..."

"İş gezisinde neden hanım iş arkadaşınla aynı odada kaldığını sormayacağım. Mantıklı bir sebebi vardır bir tanem."

"Eski sevgilinle görüşmende sıkıntı yok.

Sonuçta bir geçmişiniz var bir tanem..."

"Boşver doğum günümü falan. Bana hediye almana gerek yok."

"Ben evde otururken sen akşam eski kız arkadaşın Tuğçe'yle dışarı mı çıkacaksın?

Olur tabii!"

"Tabii ki bu hafta sonu komple evde oturmamızda hiçbir sakınca yok."

"Paran, kariyerin ya da tipin önemli değil. Ben seni bu halinle seviyorum!"

"Çok fazla kıyafetim ve ayakkabım var ya. Off..."

"Sana neden kızgın olduğumu açık ve net bir şekilde söyleyeceğim..."

"Seninle futbol maçı izlemeye bayılıyorum.

Hayatımdaki en güzel aktivite sevgilim!"

"Alt tarafı bir kerecik aldatmışsın aşkım. Hiç önemli değil!"

"Her gün sana yemek yapmak, evi temizlemek ve bunun karşılığında teşekkür bile almamak en büyük keyfim."

"Evet kiloluyum ve bunu kabul ediyorum. Bu elbise de beni şişman gösterdi."

"İnternette tanıştığım çocuk bana ayıp ayıp resimler gönderdi. Hemen gidip onunla görüşmeliyim."

"Kaslı erkeklerden hiç hoşlanmam."

"Ben göbekli severim!"

haberself.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Samsung ilk olarak 1938 yılında 40 çalışanlı bir ticaret şirketi olarak kurulmuştu.

Şehirde ve çevresinde üretilen yiyeceklerin ticaretini yapıyorlardı.

TESPİTLİ YORUM

Bill Gates hepimize çip takıp beynimizi kontrol edecekmiş.

-250 TL'ye kırarız kardeşim.

Orjinal yazılımı CIA'den bi arkadaş getiriyor.

NE KADAR OLDU?

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Muğla'da bir kavgayı ayırmak isterken bir grup tarafından denize atılalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Akşam eve gittiğinizde kapıyı gözünde güneş gözlüğü ile eşiniz açıyor, kızınız yine güneş gözlüğü takmış vaziyette sizi karşılamak için mutfaktan çıkıyorsa, yüzlerine şaşkın şaşkın bakıp kalmayın. Sadece salataya doğradıkları soğana karşı gözlerini yakmasın diye aldıkları dahiyane bir önlem olduğunu biliyormuş gibi yapın, çaktırmayın ama içten içe de bunu nasıl düşünemedim diye dövünün!