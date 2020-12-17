Hollywood filmlerinden dertler
SABAH kahvenin henüz hazır olmadığını görünce deli danaya dönülmesi. Bizde bunun karşılığı çay oluyor ama o kadar da delirmiyoruz; efendi gibi gidip demliyoruz.
OKULUN amigo kızlar takımında yer almak için türlü taklalar atılması ama bir türlü ponpon kız olamamak.
HANIM o kadar söylediği halde evin erkeğinin bahçedeki çimleri bir türlü biçmemesi!
Neden böyle yapıyorsun Mayki ya, Allah belanı versin mi istiyorsun?
GELİNİN nedimelerini bir türlü seçememesi; seçmediği arkadaşlarının bu duruma çok fena bozulması!
Sen de çeyrek altınını tak geç, hiç muhatap olma!
OĞLUNUN ilk beyzbol maçına gideceği gün babanın bir sürü işinin çıkması; ortalığın hüzne boğulması.
Sen ne biçim babasın ki toplantını bölemiyorsun???
ÇADIRLI kamp ortamında marshmallowların evde unutulması ve bütün bir tatilin berbat olması!
Vallahi ne dertler yaşanıyor hayatta, halinize şükredin!
VERGİSİNİ düzenli olarak veren bir Amerika vatandaşını polislerin küt diye çevirmesi!
Vergisini verenleri kenara ayırın Şerif!
O kadar da itiraz eden avukat bireyin, yargıç tarafından itirazının reddedilmesi!
İtiraz falan edebiliyorsun yani, sisteme bak!
MEZUNİYET balosuna hoşlanılan kişiyle gidilememesi; o kişinin köşede başka bir bireyle öpüşmesinin görülmesi!
O tarafa hiç bakma, çevir kafanı çevir!
PAZAR günkü ayine gidilememesi ve rahibin bunu fark etmesi!
Hesabını artık öbür tarafta verirsin John, olay kiliseden çıktı!
BİRLİKTE sabahlanılan erkek bireyin evinde pamuklu penye pijama olmadığı için mecburen toplantı gömleğinin giyilmesi!
Kimse de çıkıp demiyor ki "Onları ben yeni ütülediydim yaaa :("
VE tabii ki lanet olası federaller!
Bu adamları bir tek anneleri seviyor galiba?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bazı balıkçı teknelerinde muz bulundurmanın kötü şans getirdiği düşünülür.
Bu nedenle teknede muz bulunursa rıhtıma geri dönülür ve muzdan kurtulurlar.
TESPİTLİ YORUM
Bülent Ersoy'un göz farı benim geleceğimden daha parlak.
Durum vahim.
NE KADAR OLDU?
Nevşehir Belediye binası 1 koyun, 1 keçi ve 3 kuzu tarafından ele geçirilmeye çalışılalı BİRKAÇ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
"HAYATIM, o kremlere hiç ihtiyacın yok, cildin bebek gibi. Kaşlarını aldırma doğal halini seviyorum ben. Saçlarının kendi rengi sana daha çok yakışıyor..." - Ah be kocacığım, ne kadar cimri olduğunu bilmesem bu iltifatlara inanırdım ya, yemezler canım benim.
AMERIKA'DA bir bilgisayar korsanı; yol üzerinde bulunan reklam tabelasını hackleyip erotik video açınca trafik kilitleneli 5 yıl oldu.
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