Altın günleri
DURUP dururken Mezdeke kasetinin çalmasıyla başlayan oryantal yarışları.
"ÇOK güzel olmuş hayatım, tarifini versene" ricasıyla deftere yazılan hamur işi tarifleri.
"BEN niye son sırada oluyorum? Önümüzdeki ay benim günüm olsun" talebinin yarattığı mini gerginlik.
ŞIKLIĞINDAN ve bireyselliğinden ödün vermeyen gün hanımının yanında getirdiği terlik.
DEDİKODUNUN hasını yapan, ten uyuşmazlığı ve gelin sorunları konularındaki en yetkili ağız.
GÖZÜ sürekli sehpanın üstündeki dantelde duran örnek çıkartıcı meraklı.
SÜREKLİ kocasının taktığı yüzükleri, bilezikleri gösterecek şekilde jest ve mimiklerde bulunan hava atıcı. Bunu halk arasında genellikle el hareketleriyle "Geçen bir köpek gördüm, hoşt dedim" diye anlatmak mümkün. De mi?
GÖZÜ saksıdaki çiçeklerden başka bir şey görmeyen ve hızlı bir hamleyle çiçekten kopartıp evde çoğaltmaya çalışan amatör ziraatçi.
KAFASI havuz problemleri ve Ali'nin sepetteki yumurtaları yüzünden çorbaya dönen, eve geldiğinde de ziyafetle karşılaşınca kendini sıfırlayan çocuk.
ORTAMIN seviyesini çalkalamak için ayıp fıkralar anlatan şuh ve cesur hanım.
ORGANİZASYON boyunca, hamaratlığının komite tarafından da tasdik edilmesi için çabalayan yeni evlenmiş genç kadın.
KAZAĞININ üstüne kendi ördüğü dantel yakayı takarak hanımlık seviyesini uzaya kadar çıkartan sakin hanım.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2014'te Netflix, DVD kiralama hizmetlerini pazarlamak için 0 dolar harcamıştı, buna rağmen 6 milyon kişi bu hizmeti aktif kullanıyordu.
TESPİTLİ YORUM
@gunsnzeynep Babamın TC kimlik nosu lazım oldu, istiyorum söylemiyor...
Bir ailede olması gereken güven seviyesi budur...
NE KADAR OLDU?
Endonezya'da tasarruf için yapılan seçimde, 193 milyon oyun sayılması sırasında 272 seçim görevlisi yorgunluktan hayatını kaybedeli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
OTOYOL çıkışında, 1 km dolaşmaktansa herkes 100 metrelik ters yoldan gidiyor. Önde ben, arkamda kamyon, onun arkasından da asayiş polisi girmiş ters yola.
Karşıda trafik polisi pusuya yatmış. "Öndeki çek sağa, kamyon çek sağa..." Akabinde asayiş polisi görünüyor ve polis anonsuna devam ediyor:
"İmam osurunca cemaat böyle sı.. yormuş demek ki! Öndeki sen, kamyon sen de devam edin lan!"
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