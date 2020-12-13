Garip bir akupunktur olayı

GÜNLÜK hayatın içinde bizim fark etmediğimiz o kadar enteresan ve eğlenceli olaylar yaşanıyor ki, bunları öğrendikçe hayatın içinde her zaman keşfetmeye değer şeyler olduğunu daha iyi anlıyoruz.

Eksisozluk.com yazarı congratulationsyouwon'un bir anısı...

19-20 yaşlarındayım. Erkek arkadaşımın babası uzun yıllardır sigara tiryakisi. Ne yapsa kurtulamıyor. En son çareyi akupunkturda bulmuş. Şişli'de bir akupunktur uzmanından randevu almış. Giderken bize "Siz de gelin benimle" dedi. Ben, erkek arkadaşım ve babası Şişli'deki akupunkturcunun muayenehanesine gittik. Eski, köhne bir apartman dairesiydi. Adam da doktor falan değil, duvarda uyduruk bir yerlerden akupunktur sertifikası olan tuhaf biriydi.

Adam, arkadaşımın babasını yatırdı. Biz de seyrediyoruz.

Orasına burasına iğneler soktu.

Sonra "Yarım saat bekleyeceğiz" dedi. Geçti masasına oturdu. Biz de arkadaşımla karşısına geçtik oturduk. Odaya derin bir sessizlik hakim.

Adam hiç konuşmadan birden masasının altından bir bağlama çıkardı.

Başladı çalmaya. Hem çalıyor, hem türkü söylüyor. Biz aniden şaşırdık.

İçimden öyle bir gülme geliyor ki dudaklarımı ısırıyorum, aklıma kötü şeyler getiriyorum gülmemek için.

Kafamı çevirip erkek arkadaşımın suratına baktım. Surat olmuş domates gibi kıpkırmızı.

Gülmemek için dudaklarını büzmüş, kafasını önüne eğmiş.

Dokunsam patlayacak.

Adam arada bağlamadan kafasını kaldırıp yüzümüze baktığında yanaklarımı yana gererek hem eğleniyormuş havası veriyorum hem de gülme stresini biraz azaltıyorum. O yarım saat bana 10 saat gibi geldi. Yarım saat boyunca adam hiç ara vermeden çaldı, söyledi. Sonra aniden döndü, vücudunda iğnelerle muayene masasında yatmakta olan arkadaşımın babasına, "İstek var mı?" diye sordu. Arkadaşımın babası da yattığı yerden, "Antalya dolaylarından bir türkü var ama ismini hatırlayamadım" dedi. Bunun üzerine adam, "Onu sormuyorum sigara içme isteği var mı?" dedi.

Biz orda artık dayanamadık.

Koptuk. Sanki yıllardır gülmemişim gibi güldüm.

Arkadaşımın babası mı? Hala sigara tiryakisi.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Amerika'da yaşayan ikiz kardeşler doğduklarında iki farklı aileye evlatlık olarak verilir.

Birbirinden habersiz iki aile, ikizlere James ismini verir. İkizlerin köpeklerinin ismi Joy'dur.

İkisi de iki kere evlenmiş ve eşlerinin adları da aynıdır.

İkizlerin bu evliliklerden bir tane oğulları olmuştur ve oğullarının adları da aynıdır..

TESPİTLİ YORUM

@uberkuloz Az önce yanımda duran adam maskesini indirip hapşurduktan sonra maskesini tekrar kaldırdı.

NE KADAR OLDU?

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın CEO'su Howard Schultz, kahvesini evde yaptığını açıklayıp şirketi zor durumda bırakalı 8 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Babamın Fethiye'ye yerleşip yamaç paraşütü ve bungee jumping yapma hayalleri, annemin "O göbekle halat kopar ayol!" demesiyle son buldu.