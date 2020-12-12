Hemfikir olduğumuz konular
YOĞURDUN Türk icadı olması. Hikayelerimizde Nasreddin Hoca boşuna göle maya çalmadı.
TAHARET musluğunun süper bir icat olması.
İnsan değerini yurtdışına çıkınca anlıyor.
SICAK günlerde içilen çayın vücut hararetini alması.
Kişi başına düşen tüketilme oranıyla dünyanın en çok çay içen milleti olarak bir bildiğimiz vardır elbet.
7'DEN 77'ye herkesin büyük bir sevgi beslediği Barış Manço.
KIRIK olsa yerinde duramayacağımız bilgisi.
BORDO berelilerin dünyanın en iyisi olması.
BÜTÜN gün evde olsan da kargocuların müşterilerini evde bulamaması. Diğer bahaneler ise "Adresi bulamadık.", "Aradık açmadınız."
İŞ makinesi seyretme eyleminin artık milli spor olduğunun kabulü.
HER sahnesini ezbere bilsek de filmlerini izlemekten bıkmadığımız ve esprileriyle bize hala kahkaha attıran Kemal Sunal'a beslediğimiz sevgi.
YAZ mevsiminin kavuran sıcaklarında herkesin söylediği nakarat "Sıcak değil de nem çok nem..."
YALANLAMALARA rağmen Hugo'da kesinlikle bir çocuğun küfrettiği gerçeği.
ERTEM Eğilmez'in yönettiği 4 filmden oluşan Hababam Sınıfı serisinin izlenilmeye doyulamıyor oluşu.
RESMİ tatillerin olabildiğince çok olması gerektiği.
KADINLARIN efendi adam yerine fırlama adamları tercih etmesi. Bu konuda dünya da aynı görüşte sanırım.
YERLİSİNİN ve farklı şehirden gelenlerin çok dem vurduğu İstanbul'un trafik çilesi. Günün 3-4 saatini trafikte geçirmek fikrini bile düşünemiyorum.
DENEYİMLEMESEK de Adana'nın çok sıcak olduğunu bilmemiz hemfikir olduğumuz konuların başında geliyor. Yoksa adamlar durduk yere niye güneşe ateş etsin değil mi?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Sevimli bir şeyler görmek sizi agresifleştirir.
Bu yüzden sevimli bulduğumuz şeyleri severken sıkmaya, ısırmaya vb. şeyler yapmaya çalışırız.
TESPİTLİ YORUM
@badmouserip Çamaşır günü, çamaşırların tek heyecanlı günü. Şöyle düşünün çamaşır makinesi kıyafetlerin gece kulübü oluyor.
Bilirsiniz işte hafif karanlıktır, her yerde köpükler vardır ve hepsi başları dönercesine dans eder. Bir gömlek, donu yakalar ve hadi bebek, gidelim der...
NE KADAR OLDU?
Coğrafya öğretmeni Özlem Y. "Düğün için damat şart değil" diyerek damatsız düğün yapalı 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"EV işlerini yaptırmak için Ukrayna'dan hizmetçi kız getireceğim" dedim.
Beni dumur eden cevap babamdan geldi. "Lisede de ders çalışmak için bilgisayar alacağım dedin ama sonunda hep oyun oynardın!"
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